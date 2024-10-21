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خارج الحدود

رفض عرضا للمغادرة وشعر بدنو الأجل، موقع أمريكى يكشف وصية السنوار

السنوار، فيتو
السنوار، فيتو

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم، عن رفض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد يحيى السنوار، عرضا لمغادرة قطاع غزة، ومع شعوره بقرب موته ترك وصية للحركة بهدف الحفاظ على عملها.

 

السنوار رفض عرضا لمغادرة قطاع غزة

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن يحيى السنوار، تلقى عرضا بمغادرة قطاع غزة، لكنه رفض العرض وأكد تمسكه بالبقاء فى أرض فلسطين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مصادر قريبة الصلة من ملف الأزمة قولهم: أن "السنوار رد على العرض بتحد قائلا: "لست تحت الحصار. أنا على أرض فلسطين".

 

وصية يحيى السنوار لقادة حركة حماس

وبحسب التقرير، مع استمرار الحرب، قبل السنوار احتمال مقتله (استشهاد)، واقترح، وفقًا للمصادر، أن تختار حماس مجلسًا قياديًا للحكم وإدارة الانتقال بعد وفاته.

وكانت إسرائيل عرضت خلال الفترة الماضية، على قادة القسام مغادرة القطاع وتأمين خروج آمن لهم، مقابل وقف القتال وإلقاء السلاح، وشملت روايات الاحتلال دراسة نقل قادة المقاومة إلى السودان، الأمر الذي اعترضت الخرطوم عليه لاحقا معبرة عن رفضها الزج باسم البلاد فى الأمر.

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ومنذ الإعلان عن استشهاد السنوار الخميس الماضى، تشهد مواقع التواصل الاجتماعى فى ربوع المنطقة العربية، حالة حفاوة بالمشاهد التى وثقت تمسكه بالقتال حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

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