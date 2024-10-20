بعد تعبير مالكه عن فخره، إسرائيل تقرر تفجير المنزل الذي استشهد فيه السنوار

يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفجير المنزل الذي استشهد داخله يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وفق وسائل إعلام عبرية.

الجيش الإسرائيلى يدرس تفجير منزل السنوار

وقالت القناة الـ14 العبرية، إن الجيش الإسرائيلي قد يفجر قريبا المنزل الذي قتل (استشهد) فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

تعليق أصحاب منزل استشهاد السنوار، فيتو

ونشر صاحب المنزل الذي استشهد فيها يحيى السنوار، صورا وتدوينات عبر فيها فخر عائلته بأن يستشهد السنوار في منزله واصفا إياه بالشرف العظيم.

موقع المنزل الذي استشهد داخل يحيى السنوار

المنزل الذي استشهد فيه السنوار، يقع في شارع ابن سينا بحي تل السلطان غرب مدينة رفح، ويعود لعائلة أبو طه، قد أُخلِيت المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023.

منزل أبو طه فى غزة، فيتو

وقال أبو طه إنه غادر منزله في رفح متوجهًا إلى خان يونس في 6 مايو، ولم يتلق أي أنباء بشأن منزله منذ ذلك الحين.

وتابع فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال وقت سابق من اليوم، عشت في هذا المنزل على مدار 15 عامًا مع أسرتي، لم ننزح منه قط ولا حتى خلال الحروب السابقة، لم يجبرني عن النزوح عنه سوى اقتراب القصف الإسرائيلي منه وصدور أوامر إخلاء ونزوح كل جيراني في رفح.