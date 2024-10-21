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مياه الفيوم توقع بروتوكول تعاون مع51 جمعية لتوصيل المياه لغير القادرين

بروتوكولات مياه الشرب
بروتوكولات مياه الشرب مع الجمعيات، فيتو

وقعت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والأسر الأكثر احتياجاََ، والتعاون شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وفقا البرتوكول، مع مؤسسات العمل الخيري لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية، في إطار خطة الدولة لدعم القرى والمواطنين غير القادرين.

عدد الجمعيات المشاركة في البروتوكولات

ووصل عدد الجمعيات الموقعة علي البروتوكول 51  جمعية، نفذت خلال العام الماضي،  11035 وصلة مياه شرب وصرف صحي بمختلف أنحاء المحافظة، كما تم تنفيذ 516 وصلة عن طريق مشروع القرض الدوار الممول من منظمة اليونيسيف، ويتم تحري الدقة في اختيار الحالات من قاعدة بيانات الجمعيات الخيرية المشاركة، تأكيدًا لوصول الدعم لمستحقيه.

ندوة توعية لسيدات قرية قوته عن أهمية ترشيد الاستهلاك

يذكر أنه قد نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوة توعية للسيدات بقرية قوته بمركز يوسف الصديق بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية،  تناولت الندوة مجهودات الدولة في انشاء البنية التحتية، وأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على كل قطرة مياه.

محتوى الندوة التوعوية للسيدات بقرية قوتة

كما تناولت الندوة خطة الدولة في إقامة محطات المياه ومد خطوط مياه الشرب من أجل توفير واستدامة خدمات مياه الشرب على مدار اليوم، بجانب دور شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى في أعمال التشغيل والصيانة والرقابة المستمرة على مراحل التنقية التي تتم داخل المحطات ومأخذها، حفاظًا علي الصحة العامة وتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطن.

 

 

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