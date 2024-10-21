الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال آسيا، الريان يتأخر بثنائية نظيفة أمام أهلي جدة بالشوط الأول

فريق الريان القطري،
فريق الريان القطري، فيتو

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة الريان القطري بقيادة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، أمام نظيره أهلي جدة السعودي، بتقدم الأخير بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل هدف التقدم لفريق الريان القطري اللاعب جابرييل فيجا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، ثم سجل اللاعب فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 38. 

 

تشكيل الريان أمام أهلي جدة

بدأ فريق الريان مباراته أمام أهلي جدة بتشكيل مكون من:

باولو فيكتور، حازم أحمد، جوليان دي سارت، ديفيد جارسيا، عبد العزيز حاتم، محمود تريزيجيه، روجر جيديس، أندريه أمارو، محمد صالح، جوشوا برينت وأشرف بنشرقي.

تشكيل فريق الريان القطري، فيتو
تشكيل فريق الريان القطري، فيتو

 

تشكيل أهلي جدة أمام الريان

أما فريق أهلي جدة فبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

عبد الرحمن الصانبي، علي مجرشي، روجر أيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، علي الأسمري، رياض محرز، جابريل فيجا، فراس البركان وإيفان توني.

تشكيل فريق أهلي جدة، فيتو
تشكيل فريق أهلي جدة، فيتو

الريان يتذيل جدول الترتيب في المجموعة الثانية، دون رصيد من النقاط، بعد الخسارة في مباراتيه السابقتين، فيما يتواجد أهلي جدة بالمركز الثالث بـ 6 نقاط بالعلامة الكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري أبطال آسيا الريان القطري هلي جدة السعودي محمود حسن تريزيجيه استاد جاسم بن حمد دوري أبطال آسيا للنخبة

مواد متعلقة

قبل مواجهة الأهلي، العين الإماراتي يخسر بخماسية على ملعبه أمام الهلال السعودي

السد القطري يتخطى برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا (صور)

دوري أبطال آسيا،السد القطري يتقدم على برسبوليس الإيراني بهدف في الشوط الأول

بعد غياب 381 يوما، نيمار يعود لقائمة الهلال السعودي أمام العين الإماراتي

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من السوبر المصري

أنباء عن تعثر حل الأزمة، غياب دونجا وشلبي عن معسكر الزمالك يثير التساؤلات

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

قبل الغرامة، موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

كرتونة البلدي تنخفض 30 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الإثنين 21/ 10/ 2024

مفاجأة بشأن طاقم حكام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

هل تورط محمد صبحي في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات؟ الحارس يجيب

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

منوعات

المزيد

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالفواحش والآثام

زوجي بيخوني من 11 سنة اعمل إيه؟ وعضو العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

أسماء سورة الإخلاص ولماذا تعدل ثلث القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية