دوري أبطال آسيا، الريان يتأخر بثنائية نظيفة أمام أهلي جدة بالشوط الأول

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة الريان القطري بقيادة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، أمام نظيره أهلي جدة السعودي، بتقدم الأخير بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل هدف التقدم لفريق الريان القطري اللاعب جابرييل فيجا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، ثم سجل اللاعب فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 38.

تشكيل الريان أمام أهلي جدة

بدأ فريق الريان مباراته أمام أهلي جدة بتشكيل مكون من:

باولو فيكتور، حازم أحمد، جوليان دي سارت، ديفيد جارسيا، عبد العزيز حاتم، محمود تريزيجيه، روجر جيديس، أندريه أمارو، محمد صالح، جوشوا برينت وأشرف بنشرقي.

تشكيل فريق الريان القطري، فيتو

تشكيل أهلي جدة أمام الريان

أما فريق أهلي جدة فبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

عبد الرحمن الصانبي، علي مجرشي، روجر أيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، علي الأسمري، رياض محرز، جابريل فيجا، فراس البركان وإيفان توني.

تشكيل فريق أهلي جدة، فيتو

الريان يتذيل جدول الترتيب في المجموعة الثانية، دون رصيد من النقاط، بعد الخسارة في مباراتيه السابقتين، فيما يتواجد أهلي جدة بالمركز الثالث بـ 6 نقاط بالعلامة الكاملة.