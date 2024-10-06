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رياضة

المفاوضات بدأت، أهلي جدة يخطط لضم صلاح وفان دايك

صلاح وفان دايك
صلاح وفان دايك

 كشفت شبكة "Caught Offside"، الإنجليزية أن نادي أهلي جدة بدأ بالفعل مفاوضات التوقيع مع النجم المصري محمد صلاح وزميله في ليفربول فيرجل فان دايك.

وأضافت، أن النجم المصري يفضل البقاء في ليفربول، لكنه لا يستبعد تمامًا الانتقال إلى الدوري السعودي.

كما يراقب أهلي جدة أيضًا فان دايك، قائد ليفربول، وعلى استعداد للتحرك نحو المدافع الهولندي، بغض النظر عن النجاح في ضم صلاح أم لا.

وأضافت الشبكة أن خطة الأهلي هي تقديم عقد لمدة 3 سنوات، لكل من اللاعبين، مع خيار التمديد لسنة إضافية.

ويبدو فان دايك مستعدا أيضا للانتقال إلى الدوري السعودي، إذا فشلت مفاوضات تجديد عقده مع الريدز.

وذكرت "Caught Offside" أن النصر والاتحاد السعوديين، مستمران أيضا في الاهتمام بضم صلاح.

 

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