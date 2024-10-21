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رياضة

قبل مواجهة الأهلي، العين الإماراتي يخسر بخماسية على ملعبه أمام الهلال السعودي

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

دوري أبطال آسيا، حقق الهلال السعودي فوزا ثمينا على مضيفه العين الإماراتي بخمسة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد طحنون بن زايد بالإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأحرز هدف التقدم لصالح الهلال اللاعب أليكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 26 بمجهود فردي رائع من رينان لودي لاعب الهلال بعد تمريرة من أليكساندر ميتروفيتش مر إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية من الجهة اليسرى سكنت يمين الشباك، ثم أعاد اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التقدم لصالح الهلال بالهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

هدف الهلال الثاني جاء عن طريق تمريرة من مالكوم فيليبي لاعب الهلال الى جواو كانسيلو من الجهة اليمنى ثم أرسلها عرضية الى داخل منطقة الجزاء ووصلت الى سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش المتمركز داخل منطقة الجزاء الذي سددها برأسه قوية سكنت الشباك.

وأدرك سفيان رحيمي التعادل لصالح العين الإماراتي في الدقيقة 39، من ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذت بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى بارك يونغ وو الذي مررها إريك جورجينس الذي مررها ببراعة الى سفيان رحيمي وضعه أمام الشباك الخالية ثم سددها في الشباك.

وتمكن سالم الدوسري في زيادة الغلة التهديفية للهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 45+6 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي 3-1

وفي الشوط الثاني تمكن ماتيو سانابريا من تسجيل هدف العين الثاني في الدقيقة 63'، ليضيق الفارق، ورد الهلال السعودي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 65 عن طريق سالم الدوسري.

ونجح سفيان رحيمي في تسجيل الهدف العين الثالث في الدقيقة 67، ليرد سالم الدوسري بالهدف الخامس لصالح الهلال السعودي في الدقيقة 75، وتشتعل أجواء المباراة.

احتسب الحكم 12 دقيقة وقت بدل ضائع شهدت الهدف الرابع للعين في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء سجلها سفيان رحيمي.

 

تشكيل الهلال أمام العين الإماراتي

وأعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة العين الإماراتي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 

حراسة المرمى: اليامي

خط الدفاع: جواو كانسيلو- كاليدو كوليبالي- على البليهي- رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز- ناصر الدوسري- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- ألكسندر ميتروفيتش- سالم الدوسري

مباراة الهلال والعين الإماراتي، فيتو
مباراة الهلال والعين الإماراتي، فيتو

 

تشكيل العين أمام الهلال السعودي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بندر الأحبابي.

خط الوسط: بارك يونج وو، عبد الكريم تراوري، ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: ماتيو سانابريا، كاكو، سفيان رحيمي.

مباراة العين أمام الهلال السعودي 

ونجح الهلال السعودي "المتصدر" في مواصلة انتصاراته والحفاظ على الصدارة بالفوز على العين الإماراتي "حامل اللقب" على إستاد طحنون بن زايد في مدينة العين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وكان العين أقصى الهلال في نصف نهائي النسخة الماضية (4-2 ذهابًا و1-2 إيابًا) في طريقه للفوز باللقب الثاني في تاريخه على حساب يوكوهوما مارينوس الياباني.

ولم تكن بداية الفريق الإماراتي في النسخة الجديدة من المسابقة القارية ناجحة، حيث استهل حملة الدفاع عن اللقب بتعادله مع ضيفه السد القطري 1-1 ثم خسارته أمام الغرافة القطري 2-4 في الدوحة، ليحتل المركز العاشر برصيد نقطة في مجموعة الغرب الموحدة بحسب النظام الجديد.
 

وفي المقابل يتصدر الهلال الترتيب برصيد 9 نقاط من ثلاث مواجهات، بعدما فاز على الريان القطري 3-1 خارج ملعبه، وعلى الشرطة العراقي بخماسية نظيفة في الرياض والفوز على العين اليوم 5-4.

والتقى الفريقان قاريًا في 15 مباراة, فاز الهلال في 7 مباريات، مقابل 6 انتصارات للعين, فيما كان التعادل حاضرًا في مواجهتين.

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