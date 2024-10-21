استمرار حملات التبرع بالدم والندوات التوعوية لجامعة دمنهور ضمن مبادرة بداية (صور)

تواصل جامعة دمنهور تنفيذ مختلف الفعاليات والأنشطة التي أطلقتها بمختلف كلياتها ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، الدكتورة منى مبروك – قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأطلقت كلية الطب البيطري حملة للتبرع بالدم بالكلية ومن جانبها أكدت نائب رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تفعيل المشاركة والمسئولية المجتمعية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تفعيل في مبادرة بداية، وتحقيق التعاون المثمر مع مختلف المؤسسات المجتمعية بما يخدم منتسبي الجامعة والمجتمع الخارج.

فعاليات مبادرة بداية بجامعة دمنهور، فيتو

وأكدت أن حملات التبرع بالدم جاءت تفعيلًا للتعاون القائم مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالبحيرة، وذلك للمساعدة في توفير أكياس دم آمنة للمرضى في جميع المستشفيات المركزية ومعهد الأورام لسد احتياجات مرضى المحافظة.

كما أشارت حرص الكلية على المشاركة في مبادرة بداية وتقديم الدعم والتعاون مع بنك الدم لتنفيذ حملات التبرع بالدم بالكلية؛ إيمانا بأهمية تلك الحملات في توفير أكياس الدم للمرضى بالمستشفيات، لافتة إلى أن الحملة شهدت إقبال كثيف من الطلاب وبلغت عدد أكياس الدم أكثر من 100 كيس.

بينما عقدت كلية التربية النوعية ندوة بعنوان " الصحة الإنجابية والزيادة السكانية " بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وتم التعريف بمبادرة "بداية" وأهميتها، وأهدافها ودورها في تنمية الإنسان، ثم تناول المحاضرون المشكلة السكانية وأسبابها ومخاطرها وكيفية مواجهتها، وتطرقت إلى مفهوم الصحة الإنجابية وأهميتها وعلاقتها بالمشكلة السكانية، ودور وجهود الدولة لمواجهة تلك المشكلة، وأهمية دور الفرد والأسرة لتحقيق التنظيم للحد من الزيادة السكانية.

فعاليات مبادرة بداية بجامعة دمنهور، فيتو





جدير بالذكر أن جامعة دمنهور تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات بمختلف كلياتها، وذلك في إطار حرص الجامعة برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على المشاركة بالمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي يستهدف تطوير كافة الخدمات فى مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.