الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة

يواجه نادي الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة

وتنطلق مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع المواجهة عبر قنوات، beIN Sports 2 HD، والكأس 10 HD، وSSC HD 1، وأبو ظبي الرياضية آسيا 1.

مشوار الهلال والعين

ويحتل الهلال صدارة مجموعة المنطقة الغربية في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 6 نقاط من انتصارين، في الوقت الذي يتواجد فيه العين بالمركز العاشر برصيد نقطة واحدة جمعها، من تعادل وحيد وهزيمة.

وحقق الهلال الفوز في أول جولتين أمام الريان القطري 3-1 والشرطة العراقي 5-0، على الترتيب، بينما تعادل العين الإماراتي في الجولة الأولي أمام السد القطري 1-1، وخسر أمام الغرافة القطري 4-2 في الجولة الثانية.





وكان العين هو الفريق الوحيد الذي نجح في إلحاق الهزيمة بالهلال على مدار العام الأخير كاملًا، عندما انتصر عليه 4-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وبفضل هذا الفوز نجح في بلوغ المباراة النهائية وتحقيق اللقب.

وتقام بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم بنظام جديد؛ إذ تم تقسيم الأندية الـ24 على مجموعتين، أندية غرب القارة تضم 12 فريقًا وأندية شرق القارة بـ12 فريقًا أيضًا.

ويلعب كل فريق 8 مباريات، 4 على أرضه و4 خارجها، على أن يتأهل أول 8 أندية من المجموعة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.



وتحمل مباراة الهلال والعين الليلة طابعا ثأريا، حيث تجمع بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا فريق العين، مع الزعيم فريق الهلال الذي تغلب عليه في مشواره نحو اللقب.

تفوق الهلال السعودي على العين الإماراتي سوقيا



وبعيدا عن حقائق الميدان، يتفوق الهلال بشكل كبير على نظيره الإماراتي، فيما يتعلق بالقيمة السوقية، حيث تبلغ نحو 5 أضعاف منافسه.



وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين، تصل قيمة الفريق السعودي الإجمالية إلى 243.65 مليون يورو، مقابل 48.82 مليون يورو فقط للعين.

ورغم وجود البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة الهلال، إلا أنه ليس الأعلى من حيث القيمة السوقية بين لاعبي الأزرق، حيث يتفوق عليه متوسط الميدان البرتغالي، روبن نيفيز، الذي تبلغ قيمته 32 مليون يورو، مقابل 30 مليونًا لنجم السيليساو، بالتساوي مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.



في المقابل، يتصدر لاعبي العين في القيمة السوقية، النجم المغربي سفيان رحيمي، بواقع 8 ملايين يورو، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، الباراجواياني كاكو لاعب الوسط الهجومي، الذي تصل قيمته إلى 5 ملايين يورو.