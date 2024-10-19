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رياضة

دوري أبطال آسيا للنخبة، الهلال السعودي 5 أضعاف العين الإماراتي في القيمة السوقية

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

يستقبل ملعب هزاع بن زايد مواجهة مُرتقبة، تجمع بين العين الإماراتي وضيفه الهلال السعودي، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتحمل المباراة طابعا ثأريا، حيث تجمع بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا فريق العين، مع الزعيم فريق الهلال الذي تغلب عليه في مشواره نحو اللقب.

تفوق الهلال السعودي على العين الإماراتي سوقيا 

وبعيدا عن حقائق الميدان، يتفوق الهلال بشكل كبير على نظيره الإماراتي، فيما يتعلق بالقيمة السوقية، حيث تبلغ نحو 5 أضعاف منافسه.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين، تصل قيمة الفريق السعودي الإجمالية إلى 243.65 مليون يورو، مقابل 48.82 مليون يورو فقط للعين.

ورغم وجود البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة الهلال، إلا أنه ليس الأعلى من حيث القيمة السوقية بين لاعبي الأزرق، حيث يتفوق عليه متوسط الميدان البرتغالي، روبن نيفيز، الذي تبلغ قيمته 32 مليون يورو، مقابل 30 مليونًا لنجم السيليساو، بالتساوي مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

في المقابل، يتصدر لاعبي العين في القيمة السوقية، النجم المغربي سفيان رحيمي، بواقع 8 ملايين يورو، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، الباراجواياني كاكو لاعب الوسط الهجومي، الذي تصل قيمته إلى 5 ملايين يورو.

 

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