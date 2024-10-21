طالب إعدادي يتخلص من حياته شنقًا بالغربية
تخلص طالب إعدادي، مقيم بمدينة السنطة بـ الغربية، اليوم الإثنين، من حياته «شنقا»، بأن نصب لنفسه مشنقة داخل منزل والده، في ظروف غامضة.
تلقى رجال أمن الغربية بلاغا من عمليات النجدة بقيام طالب بالتخلص من حياته شنقا داخل إحدى غرف منزل والده بقرية منية البندرة التابعة لمدينة السنطة.
وانتقل فريق مباحث السنطة إلى موقع البلاغ، وتبين قيام "علي.ر.د" 14 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، بالتخلص من حياته شنقا، داخل إحدى غرف منزل والده.
تحرر محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة التي قامت بمناظرة الجثة وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي، وانتداب الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية. وكلفت البحث الجنائي بالتحري.
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