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محافظ الغربية يتفقد موقع حريق مصنع بلاستيك بكفر الزيات (صور)

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع بلاستيك

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه اللواء خالد عبد السلام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ على الفور لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذى نشب في مصنع بلاستيك بقرية كفر الشوربجي بمركز طنطا.

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وأوضح محافظ الغربية أنه فور وصول الإشارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام باندلاع الحريق تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والإطفاء بكافة تجهيزاتها الحديثة وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بالحريق.

ووجه المحافظ بتواجد كافة الجهات لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

كما وجه الجندي بمعاينة لجنة المنشات الآيلة للسقوط وفحص ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية والحريق وتحديد حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،مؤكدا على ضرورة حصر جميع المصانع المشابهة في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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