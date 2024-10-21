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رياضة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم 3-1 على العين بملعبه في الشوط الأول

مباراة العين الإمارتي
مباراة العين الإمارتي ضد الهلال السعودي، فيتو

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة العين الإماراتي أمام ضيفه الهلال السعودي بتقدم الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على استاد طحنون بن زايد بالإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأحرز هدف التقدم لصالح الهلال اللاعب أليكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 26 بمجهود فردي رائع من رينان لودي لاعب الهلال بعد تمريرة من أليكساندر ميتروفيتش مر إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية من الجهة اليسرى سكننت يمين الشباك، ثم أعاد اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التقدم لصالح الهلال بالهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

هدف الهلال الثاني جاء عن طريق تمريرة من مالكوم فيليبي لاعب الهلال الى جواو كانسيلو من الجهة اليمنى ثم أرسلها عرضية الى داخل منطقة الجزاء ووصلت الى سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش المتمركز داخل منطقة الجزاء الذي سددها برأسه قوية سكنت الشباك.

وأدرك سفيان رحيمي التعادل لصالح العين الإمارتتي في الدقيقة 39، من ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذت بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى بارك يونغ وو الذي مررها إريك جورجينس الذي مررها ببراعة الى سفيان رحيمي وضعة أمام الشباك الخالية ثم سددها في الشباك.

وتمكن سالم الدوسري في زيادة الغلة التهديفية للهلال بالهجدف الثالث في الدقيقة 45+6 لتصبحالنتيجة تقدم الفريق السعودي 3-1

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة العين الإماراتي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت القاهرة.

تشكيل الهلال أمام العين الإماراتي

حراسة المرمى: اليامي

خط الدفاع: جواو كانسيلو- كاليدو كوليبالي- على البليهي- رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز- ناصر الدوسري- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- ألكسندر ميتروفيتش- سالم الدوسري

فريق الهلال السعودي، فيتو
فريق الهلال السعودي، فيتو

تشكيل العين أما الهلال السعودي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بندر الأحبابي.

خط الوسط: بارك يونج وو، عبد الكريم تراوري، ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: ماتيو سانابريا، كاكو، سفيان رحيمي.

مباراة العين أمام الهلال السعودي 

يسعى الهلال السعودي "المتصدر" إلى مواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفًا اليوم على نادي العين الإماراتي "حامل اللقب" على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) من دوري أبطال أسيا للنخبة 2024-2025.

وكان العين أقصى الهلال في نصف نهائي النسخة الماضية (4-2 ذهابًا و1-2 إيابًا) في طريقه للفوز باللقب الثاني في تاريخه على حساب يوكوهوما مارينوس الياباني.

ولم تكن بداية الفريق الإماراتي في النسخة الجديدة من المسابقة القارية ناجحة، حيث استهل حملة الدفاع عن اللقب بتعادله مع ضيفه السد القطري 1-1 ثم خسارته أمام الغرافة القطري 2-4 في الدوحة، ليحتل المركز العاشر برصيد نقطة في مجموعة الغرب الموحدة بحسب النظام الجديد.
 

وفي المقابل يتصدر الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعدما فاز على الريان القطري 3-1 خارج ملعبه، وعلى الشرطة العراقي بخماسية نظيفة في الرياض.

والتقى الفريقان قاريًا في 15 مباراة, فاز الهلال في 7 مباريات, مقابل 6 انتصارات للعين, فيما كان التعادل حاضرًا في مواجهتين.

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دوري أبطال آسيا العين الإماراتي الهلال السعودي استاد طحنون بن زايد دوري أبطال آسيا للنخبة

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