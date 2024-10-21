تفاءلوا بالخير تجدوه، وكيل موازنة البرلمان يعلق على تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إنه من الوارد إعلان وتوجيه القيادة السياسة بـ حزمة حماية اجتماعية جديدة في ضوء المتاح بالموازنة حال رأت ارتفاع معدل التضخم.

عجز الموازنة وتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لا توجد مشكلة في تطبيق حزمة حماية إجتماعية جديدة بشرط أن لا تؤثر سلبا على عجز الموازنة.

حقيقة وصول مشروع حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للبرلمان

وتابع: لم يصل لمجلس النواب حتى الآن أي مشروعات بشأن تطبيق حزمة حماية إجتماعية جديدة، معقبا: نقول للمواطنين تفاؤلوا بالخير تجدوه".

حزمة حماية اجتماعية

وبسؤال متحدث مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، في وقت سابق، هل من الوارد الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد تحريك أسعار الوقود؟ علق: "نرصد الوضع وإذا كانت هناك حاجة ضرورية لذلك سنتدخل لوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة".