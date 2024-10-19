السبت 19 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

تحريك أسعار الوقود، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية رفع أو زيادة أسعار السولار والبنزين، دقيقة وتم احتسابها بدقة.

 

زيادة محسوبة في سعر السولار 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: السولار يتم الزيادات عليه بصورة محسوبة لأنه يؤدي إلى ارتفاع اسعار النقل والمواصلات والسلع، ولذلك الزيادة بسيطة لا تؤثر على أسعار السلع والنقل.

 

التنسيق مع الغرف التجارية

ولفت إلي أنه يتم التنسيق مع الغرف التجارية لزيادة المعروض من السلع الغذائية، وزيادة أسعار الوقود محسوبة بحيث لا تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة للسلع.

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حزمة حماية اجتماعية

وبسؤاله هل من الوارد الإعلاني عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد تحريك أسعار الوقود؟ علق: "نرصد الوضع واذا كانت هناك حاجة ضرورية لذلك سنتدخل لوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة".

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الحكومة حزمة حماية اجتماعية أسعار الوقود زيادة أسعار السولار والبنزين تحريك اسعار الوقود

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