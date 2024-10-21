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اقتصاد

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

زيادة الأجور، فيتو
زيادة الأجور، فيتو

زيادة الأجور، كشف مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، عن توقعاته بشأن زيادة الأجور الفترة المقبلة، وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة معدل التضخم.

زيادة أجور العاملين 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لدينا توقعات بزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة في المؤسسات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام والجهاز الإداري للدولة.

 

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عجز الموازنة وزيادة الأجور


وتابع:"مقدرش أسيب الناس في الشارع عندها ضغوط شديدة واتكلم عن وجود عجز في الموازنة وعدم القدرة على زيادة الأجور، الناس تحملت ضغوط الأشهر الماضية وأسعار المحروقات تحركت مرتين الفترة القريبة الماضية".

حزمة حماية اجتماعية


وبسؤال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، في وقت سابق، هل من الوارد الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد تحريك أسعار الوقود؟ علق: "نرصد الوضع وإذا كانت هناك حاجة ضرورية لذلك سنتدخل لوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة".

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مجدي البدوي زيادة الاجور المجلس القومي للأجور معدل التضخم تحريك اسعار المواد البترولية عجز الموازنة

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