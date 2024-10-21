ماذا دار داخل قاعة محكمة مطروح خلال جلسات محاكمة أحمد فتوح؟ (القصة الكاملة)

شهدت قضية اتهام احمد فتوح بدهس أمين شرطة وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، تفاصيل مثيرة على مدار جلستين كاملتين أمام محكمة مطروح.

فماذا دار داخل قاعة محكمة مطروح خلال جلسات محاكمة المتهم؟

مشاهد من أولى جلسات محاكمة فتوح

فى أولى جلسات محاكمته، حضر مع أحمد فتوح لاعب الزمالك عدد كبير من المحامين، وأجمعوا على طلب رئيسي واحد هو إخلاء سبيل اللاعب بأى ضمان تراه المحكمة، كى يتمكن من تقديم واجب العزاء لأسرة الضحية، والبدء فى إجراءات التصالح ومن بينها دفع الدية المقررة شرعا.

وفى تلك الجلسة وجه رئيس المحكمة عدة أسئلة للمتهم أحمد فتوح من بينها:«انت بتاخد مخدرات يا احمد ؟» فرد: لا يافندم، وسأله القاضى: انت تسببت في وفاة المجنى عليه السيد احمد السيد الشبكى بالخطأ بسيارتك؟ فرد اللاعب: ماكنتش أقصد يا فندم، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم 16 سبتمبر مع استمرار حبس أحمد فتوح.

تفاصيل أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح من هنــــــــا

مشاهد من ثاني جلسات محاكمة المتهم

وفي ثاني جلسات محاكمة اللاعب أحمد فتوح، عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف من وسائل الإعلام والمحامين، وعدد من أصدقاء وأقارب فتوح، وأيضا أقارب ودفاع أمين الشرطة المجني عليه ومن بينهم ابنته.

واستمعت المحكمة لدفاع أحمد فتوح والذي قدم عدة طلبات أهمها: استدعاء رئيس مصلحة الطب الشرعي لسؤاله حول الواقعة، واستدعاء رئيس مباحث العلمين باعتباره مجري التحريات والشاهد الرئيسي فى الواقعة، وانتقال هيئة المحكمة لمكان الحادث لمعاينته، والرجوع إلى هيئة الطرق والكباري لإثبات وجود كباري مشاة من عدمه، وإصدار فتوى من هيئة التشريع حول الدية والقتل الخطأ، وإصدار مرسوم من هيئة الدمغة بقيمة كيلو فضة، واستدعاء الطبيب الشرعي، وإخلاء سبيل المتهم أحمد فتوح.

أما دفاع أمين الشرطة المجني عليه، فقد تحدث بإيجاز شديد مؤكدا أن التصالح مع أحمد فتوح لم يتم، وأنه لا نية لقبول الدية والتصالح وأضاف ان نجلة المجني عليه قالت “لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح، لكن دول جابوا بابا قطع، مفيش نية للتصالح”، وادعى مدنيا بتعويض قدره مليون جنيه.

إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه

بعد ان انتهى المحامون من مرافعاتهم وتقديم مذكراتهم وطلباتهم، تداول أعضاء هيئة المحكمة فيما بينهم، ثم أصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، واستجابت للدفاع الحاضر عنه، فيما يخص استدعاء الأطباء الشرعيين.

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القصة الكاملة لاتهام احمد فتوح بدهس أمين شرطة

بدأت أحداث القضية يوم الأحد 11 أغسطس الماضي، عندما دهس لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري لكرة القدم أحمد فتوح، أمين شرطة فى الساحل الشمالي بدائرة قسم شرطة العلمين، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتحفظ رجال الأمن على فتوح وحارس الزمالك محمد صبحي الذي كان يرافقه في السيارة وقت الحادث، وتم صرف الأخير بعد الاستعلام الأمني عنه والتأكد من أنه غير مطلوب فى قضايا أخرى.

وكشفت المعاينة المبدئية عن تمزق جثة الضحية إلى 4 أجزاء أحدها سقط داخل سيارة أحمد فتوح، وذلك بسبب السرعة الجنونية التي كان يقود بها.