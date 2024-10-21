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حوادث

الأمن يضبط لصوص فيديو سرقة تكييف من أحد العقارات بأسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك لمحاولة شخصين الشروع فى سرقة وحدة جهاز تكييف من أحد العقارات بأسيوط، وضبط مرتكبى الواقعة
 

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يظهر خلاله قيام شخصين يستقلان عربة "كارو" بالشروع فى سرقة وحدة جهاز تكييف خارجية من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وهروبهما لدى مشاهدتهما من قبل بعض الأهالى.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب ىالواقعة(عاملان جمع خردة " لأحدهما معلومات جنائية " –مقيمان بدائرة القسم)، والعربة المستخدمة فى الواقعة، وبحوزة أحدهما (أداة لـ "فك معادن").

 

وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى ارتكاب واقعة السرقة على النحو الوارد بمقطع الفيديو باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية رقة وحدة جهاز تكييف فيديو سرقة تكيف قسم شرطة أول أسيوط

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