الأمن يضبط لصوص فيديو سرقة تكييف من أحد العقارات بأسيوط
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك لمحاولة شخصين الشروع فى سرقة وحدة جهاز تكييف من أحد العقارات بأسيوط، وضبط مرتكبى الواقعة
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يظهر خلاله قيام شخصين يستقلان عربة "كارو" بالشروع فى سرقة وحدة جهاز تكييف خارجية من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وهروبهما لدى مشاهدتهما من قبل بعض الأهالى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب ىالواقعة(عاملان جمع خردة " لأحدهما معلومات جنائية " –مقيمان بدائرة القسم)، والعربة المستخدمة فى الواقعة، وبحوزة أحدهما (أداة لـ "فك معادن").
وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى ارتكاب واقعة السرقة على النحو الوارد بمقطع الفيديو باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.