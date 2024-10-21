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حوادث

قبل استكمال محاكمته غدا، أقوال أحمد فتوح في تحقيقات اتهامه بدهس أمين شرطة

احمد فتوح، فيتو
احمد فتوح، فيتو

تستكمل محكمة جنايات مرسى مطروح جلسة محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، والمتهم بدهس أمين شرطة.

وقال أحمد فتوح خلال التحقيقات أنه خلال رجوعه بعد تناول وجبة العشاء رفقة أصدقائه وأثناء استقلاله السيارة الخاصة به ومعه اثنين من أصدقائه وخلال سيره بطريق العلمين تفاجأ بأحد الأشخاص يعبر الطريق. 

وأضاف فتوح خلال التحقيقات أنه خلال ذلك كان يسمع صوت ذلك الشخص ينادي على سيارة تسير بجواره فاصطدم به وأثناء ذلك كان أصدقاؤه يصرخون عليه ويقولون له: "حاسب حاسب"، وبعد التوقف تفاجأ بأن جثة هذا الشخص قد تمزقت وأن جزء منها دخل إلى السيارة ووجده بجواره.

 

أمر إحالة أحمد فتوح للمحاكمة

وتبين من التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.

ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق وبذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقييد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح للمحاكمة. 

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محكمة جنايات مرسي مطروح احمد فتوح النيابة العامة

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