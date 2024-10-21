وحدة السكان بالبحيرة تقدم خدمات طبية وبيطرية بمركزي الدلنجات وبدر (صور)

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وبدر قافلتين بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركزين بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية.

قوافل سكانية شاملة بمحافظة البحيرة، فيتو

قوافل سكانية شاملة بمحافظة البحيرة، فيتو

وتم تنظيم قافلة بقرية البستان التابعة للوحدة المحلية لمركز الدلنجات، تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد ١٤٥ حالة ( ٤٥ باطنة - ٥٠ أطفال - ٢٠ نساء وتوليد ) كما تم إجراء تحاليل طبية لعدد ٣٠ مواطن ضمن مبادرة "١٠٠ يوم صحة".

وتضمنت القافلة أيضًا عقد لقاءات للتوعية بأهمية صحة المرأة وكيفية الفحص الذاتي للوقاية من أورام الثدي، وضرورة الإهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية المعركة التابعة للوحدة المحلية بمركز بدر وتم خلالها الكشف على ١٢٤ حالة بمختلف التخصصات ( باطنة - أسنان - أطفال - نساء )، وبقطاع الطب البيطري تم تطعيم ورش ٢٥٠ رأس ماشية وأغنام بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز قامت بتوزيع ١٥٠ أسطوانة بسعر المستودع.

قوافل سكانية شاملة بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، واستمرارًا لخطة المحافظة في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية، وضمن الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ والتى تهدف للنهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة لهم، لرفع الأعباء عن كاهلهم.