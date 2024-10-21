3 سيناريوهات تحسم مصير أحمد فتوح خلال جلسة محاكمته غدا

مع حدوث تطور جديد في قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح المتهم فيها بدهس أمين شرطة، وكشف أسرة الضحية عن نيتها في الصلح، تزايدت التساؤلات حول مصير اللاعب أمام المحكمة غدا، هل يدان بتهمة أخرى أم يحصل على البراءة.

السيناريو الأول: التصالح مع أهل الضحية

يواجه لاعب الكرة غدا 3 سيناريوهات في قضية اتهامه بدهس أمين شرطة، وهو تصالح المتهم وأهل الضحية، خاصة بعدما كشف أحد أقارب الضحية عن نيتهم للتصالح مع المتهم، في حال تنازل أهل الضحية عن الحق المدني أن تسقط عقوبة القتل الخطأ عن اللاعب، وتطبق عليه عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر، وعقوبة حيازة المواد المخدرة، بالإضافة إلى عقوبة تجاوز السرعة المقررة.

سيناريو الثاني: القيادة تحت تأثير المخدرات

ويقول فهد مرزوق المحامي، إن تصالح فتوح مع أسرة المجني عليه، وحده لا يكفي لبراءته من التهم المسندة إليه في بيان النيابة العامة؛ لأن القتل بالخطأ تهمة، والتعاطي تهمة منفصلة، فإذا حدث تصالح ينقضي عنه الاتهام بالقتل الخطأ، وليس القضية.

وأضاف أن لاعب الكرة يعاقب بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات، إذا ثبتت عليه التهمة، وفق تعديلات المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، عقوبة من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

السيناريو الثالث: عقوبة السرعة الزائدة

ولكن في حالة التصالح يواجه المتهم، العقوبة المتوقع تطبيقها بتهمة تجاوز السرعة المقررة، بالحبس لمدة من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 500 جنيه حتى 2000 جنيه، وفقًا لقرار النائب العام في قانون المرور الجديد لعام 2024.

كما نصت المادة 238 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل شخص تجاوز السرعة المقررة، بالحبس لمدة من 6 أشهر إلى 5 سنوات في حالة قتل شخص خطأ نتيجة السرعة الزائدة، أو في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا، أو نتيجة تعاطيه مواد مخدرة.

تصالح أسرة الضحية مع أحمد فتوح

وأكدت أسرة السيد الشوبكي، أمين الشرطة، ضحية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أنهم قبلوا التصالح مع اللاعب في القضية التي تنظرها محكمة جنايات مطروح بعد غد الثلاثاء.

وأوضحت الأسرة، أن 5 من أفرادها سوف يقومون بالإقرار بالتصالح أمام هيئة المحكمة مضيفة أن بنات المجني عليه السيد الشوبكي، سوف ينهون إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية نظرا لأنهم مازالوا في سن صغيرة.

وتنظر محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، غدا، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أمام محمد فؤاد الصيرفي والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد وسكرتير المحكمة حسن عمر محاكمة اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في إتهامه بإحراز بقصد التعاطي لمخدر الحشيش قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، التسبب في وفاة المجني عليه " السيد أحمد ".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.



تبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات.



وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بـ تقرير الطب الشرعي التي أودت إلي الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.



وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة الدعوي الي محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح التي أصدرت قرارها.