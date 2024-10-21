ضبط كميات من المخدرات وتنفيذ 775 حكما قضائيا متنوعا في حملة أمنية موسعة بدمياط وأسوان

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 4 قضايا إتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 7.5 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى بندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 6 متهمين، منهم 4 لهم معلومات جنائية.

كما أسفرت جهود الحملة - بمديرية أمن أسوان - عن ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.4 كيلو جرام، و4 كيلو جرامات لمخدر البانجو، وكمية من مخدرات الهيروين، والشابو، والبودر، بحوزة 4 متهمين، منهم 2 لهما معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 775 حكما قضائيا متنوعا، وكذا ضبط بندقية خرطوش، و3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية