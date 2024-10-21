تحرير 30 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ24 ساعة الماضية - عن ضبط 29 ألفا و950 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 11 ألفا و814 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1960 مخالفات السير بدون ترخيص ومخالفة موقف عشوائي و2041 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و36 مخالفة دراجة نارية و18 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.