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جنايات الفيوم تتحفظ علي صاحب مكتب عقارات تزعم تشكيلا لخطف مواطن

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

تحفظت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، على صاحب مكتب عقارات المتهم الأول فى قضية خطف مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه.

كان محامي المتهم قد تقدم بتوكيل للحضور عن موكله إلا أن رئيس الدائرة رفض التوكيل وطلب حضور المتهم بنفسه، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التحفظ عليه، لاستكمال المحاكمة محبوسا كباقي المتهمين المقبوض عليهم.

تأجيل نظر القضية

 يذكر أن  محكمة جنايات الفيوم، قد أصدرت قرارا اليوم الاثنين، يقضي  بتأجيل محاكمة تشكيل مكون من 7 أفراد بينهم سيدتان، متهمون لجلسة الغد، وذلك بعد تأجيل الجلسة اليوم  لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والضحية.

أصل الحكاية

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديده  بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل استدرجته إلي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

تحريات إدارة البحث الجنائي

وبالتحري تبين أن كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، ووفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريًا  تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

 القبض علي المتهمبن

وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض علي 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة  القضية إلى المحكمة لتنظرها محكمة الفيوم غدًا الثلاثاء بعد تأجيلها اليوم للمرافعة    

جنايات الفيوم تؤجل قضية خطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات إلى الغد

غدا، جنايات الفيوم تنظر قضية خطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

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