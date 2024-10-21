متخصص بالشأن الإفريقى يكشف الدلالات الاستراتيجية لاستسلام قادة الدعم السريع

كشف الدكتور رمضان قرنى متخصص فى الشان الأفريقى، أن استمرار نجاحات الجيش السوداني في تحقيق تقدم عسكري على العديد من الجبهات السودانية، بعد النجاحات الأخيرة في مدينة الخرطوم، وولاية سنار جنوب شرقي السودان، وانضمام قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة، "أبو عاقلة كيكل"، إلى الجيش السوداني.



الدلالات الاستراتيجية لاستسلام قادة بالدعم السريع للجيش السوداني

وأكد أنه بالرغم من ارتباط هذا الأمر بحالة فردية لقائد بالدعم السريع، إلا أنها تحمل العديد من الدلالات فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية والتطورات الميدانية في السودان:



أولا: إدارة الجيش السوداني للأزمة سياسيا وعسكريا، من خلال شن هجوم دعائي ضد الدعم السريع، من خلال تأكيد الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني، أن "خطط القيادة العليا تشتمل على خطة استراتيجية شاملة تتضمن عددًا من الخطط التعبوية التكتيكية التي تخدم الخطة الاستراتيجية الكاملة".



ثانيا: تسليم الدعم السريع بتلقيها هزائم أمام الجيش مؤخرا، بإعلانها أن القائد "كيكل" انضم للدعم السريع بإرادته، وغادرها الآن بإرادته، مثلما غادر من قبل 480 ضابطًا".



ثالثا:سعي الدعم السريع لتبرير انضمام القائد "كيكل" إلى الجيش بعد مفاوضات مع بعض قيادات حزب المؤتمر الوطني،المنحل، وذلك لتشويه صورة الجيش وارتباطه بأحزاب نظام البشير.



تدعم موقفه التفاوضي، في اتجاه تفعيل بنود اتفاق جدة

وواصل حديثه قائلا يرجح أن تسفر تلك الخطوة الميدانية، وما سبقها من نجاحات ميدانية للجيش السوداني أن تدعم موقفه التفاوضي، في اتجاه تفعيل بنود اتفاق جدة، خاصة ما يتعلق بخروج قوات الدعم السريع من الولايات والمؤسسات التي سبق الاستيلاء عليها.



انفتاح دولي على الجيش السوداني

وتابع: يتوقع انفتاح دولي على الجيش السوداني، في ضوء حصول السودان على منحة تقدر بنحو 435 مليون دولار من البنك الدولي، لبناء مشروعات حيوية متنوعة تشمل قطاعات الصحة والمياه والتعليم والإنتاج الزراعي، وهي المنحة التي كانت متوقفة منذ أكتوبر 2021، كذلك إعلان السودان جاهزيته لنقل بترول جنوب السودان من حقول الجنوب إلى العالم، عبر السفن بميناء بشائر ببورتسودان، ما يشير إلى أنه تم إصلاح خط الأنابيب الذي كان خارج الخدمة لمدة 8 أشهر.