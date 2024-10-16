بعد تهديدات قوات الدعم السريع، التموين: احتياطي آمن من اللحوم يكفي احتياجات السوق، ومصر ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوداني

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الإستراتيجي من اللحوم المستوردة. آمن وتعاقداتها من اللحوم يصل إلى 7.5 شهر.

قوات الدعم السريع تحظر تصدير السلع السودانية إلى مصر

وعلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على قرار قوات الدعم السريع بحظَر تصدير السلع السودانية من مناطق السودان الخاضعة لسيطرتها إلى مصر، وتشمل الصمغ، والفول السوداني، وزيت الطعام، والماشية والسمسم، والدخن والذرة، والذهب، والمعادن الأخرى، والكركديه، والأمباز (علف حيوانات)، والبامية المجففة (الويكة).

وأوضحت وزارة التموين أن مصر تقوم من خلال الوزارة التموين باستيراد اللحوم من عدة دول أفريقية أخرى (جيبوتي – الصومال) بكميات أكبر من المستوردة من السودان.

وزارة التموين: استيراد اللحوم متواصل من السودان والصومال وجيبوتي

وأكدت ان هناك أرصدة موجودة حاليا من السوداني والجيبوتي 20 ألف رأس، والاستيراد متواصل من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية تكفي احتياجات السوق المصري دون أية مشاكل.

وأشارت إلى أنه يوجد سلع يتم استيرادها من جمهورية مصر العربية حيث ساهمت مصر في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوداني عبر توريد كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية (أرز – سكر – دقيق – زيوت) وذلك رغم الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة.

التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من اللحوم 7.5 شهر

من جانبه، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن تعاقدات الوزارة والاحتياطي الاستيراتيجي من اللحوم الطازجة المستوردة تبلغ 7.5 شهرا.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر بقطاع اللحوم بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات أن توريد اللحوم السودانية مستمر، حيث تم توريد شحنة الخميس الماضي، ويجري توريد شحنات جديدة.

وأشارت إلى أن المعابر الحدودية تستقبل الصادرات من رؤوس الماشية بشكل طبيعي.

التعبئة والإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في بيان سابق له عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتسجل 979.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 954.3 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 386.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 23.4 %.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 %.

ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 2023:

1. منتجات مطاحن ( شعير ونشا وحبوب ) بقيمة 260 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 79 مليون دولار.

3. صابون بقيمة 49 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 47 مليون دولار.

5. ملابس مستعملة بقيمة 45 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2023

1. حيوانات حية بقيمة 164 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 115 مليون دولار.

3. حبوب وأثمار زيتية بقيمة 93 مليون دولار.

4. لحوم بقيمة 10 مليون دولار.

وسجل عدد سكان مصر 106.1 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان السودان 49 مليون نسمة لنفس الفترة.

التموين تعلن أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وتطرح وزارة التموين اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن نظيرتها بنحو 20 %.

وتضخ وزارة التموين كميات كبيرة من اللحوم بنحو 1000 طن يوميا بالأسعار الآتية:

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 335 جنيها

كيلو الضأن المجمد بسعر 335 جنيها.

كيلو اللحوم الهندي بسعر 195 جنيهًا.

كما تطرح وزارة التموين 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد..