حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات في الشروق

أمرت نيابة الشروق بحبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من سيارة أحد الأشخاص بأسلوب كسر الزجاج، في الشروق.



وعثر بحوزة المتهمين على فرد خرطوش، ومبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، وسيارتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام إحدى السيارات المضبوطة.