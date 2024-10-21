أزمة كهربا تربك جماهير الأهلي، والنشطاء يكشفون كواليس وأسرار قرار عقوبته

تسببت عقوبة لاعب الأهلي محمود كهربا، في ارتباك كبير بين جماهير النادي الأهلي، وخاصة أن المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد رمضان، اتخذ قراره مبكرًا، اليوم الاثنين، بإعادة كهربا إلى القاهرة، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته، نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

كهربا يتصدر التريند والسر في قرار العقوبة

وشغل قرار عقوبة لاعب الأهلي (كهربا) جماهير النادي الأهلي، الذين تساءلوا عن الخطأ الذي وقع فيه كهربا، والذي أدى لعقوبته وإعادته للقاهرة، دونما استكمال مباراة السوبر المحلي في الإمارات، ما أدى لتصدر كهربا للتريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"

قرار محمد رمضان يعيد كهربا للقاهرة، فيتو

وعلق البلوجر أيمن سليمان فقال: "مصر كلها مش عارفة وبتدور هو "كهربا" عمل إيه يخلي "قرار" زي ده يعلن عنه الساعة 7 الصبح؟"



ورد البلوجر الرياضي أحمد بدوي فقال "أزمة كهربا من معسكر الأهلى... هزار قلب بجد!!"، وزعم أن "الشناوى تدخل في مشادة بين إمام عاشور وكهربا فى معسكر الأهلى، كهربا بيقول لإمام أنا اللى عملتك يا إمام في الأهلى، والشناوى كشف خطأ كهربا، وطالبه بالاعتذار وكهربا رفض، ومحمد رمضان عرف بالمشادة وقرر رحيل كهربا وغرامة مليون جنيه، وخصوصًا أن الأجواء متوترة أيضا بين كهربا وكولر، وكولر لا يريد كهربا، واخذه كبديل لوسام أبو على"

خناقة كهرباء داخل الغرف المغلقة

وعلق بعض جماهير الأهلي قائلين "كانت لجنة التخطيط والإدارة بالأهلي حذروا كهربا من المشاكل أكثر من مرة، ولكنه لم يأخذ التحذير مأخذ الجد، وبعد هذه المشكلة أصبح قرار رحيله وبيعه فى يناير المقبل قريب جدًا، وقال محمد رمضان جمهور الأهلى لن يتحمل خسارة بطولتين معًا..."

كواليس خناقة كهربا داخل الغرف المغلقة، فيتو



وأبدى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اندهاشهم من عقوبة كهربا، فقالوا: "بالنسبة لعقوبه كهربا وعودته إلى مصر، مفروض القرار مكنش طلع الصبح كده... اللعيبة ستكره النادى ولن تأتي صفقات جديدة بسبب هذه المعاملة، كهربا لاعب ولا يصح معه ذلك، العقوبة ستؤدي لتشويه سمعته، وتشكيك الجمهور فيه... الحل لابد أن يكون فى غرفة مغلقة... بالفعل الانضباط مطلوب، وحتي لو اللاعب يستحق العقوبة فإعلانها خطأ.. خصوصًا أنه لا يوجد أي شيء ظهر عما حدث وتسبب في عقاب كهربا، فكان الأفضل أن يبقى في الغرف المغلقة، لأننا بذلك نكون سلمنا الفريق واللاعب علي طبق من دهب، المشكلة لم تظهر للناس، لكن العقوبة تم كشفها للناس!"

سر عقوبة كهرباء المفاجئة

وكشف الإعلامي والناقد خالد الأتربي سر عقوبة كهرباء المفاجئة فقال: "أسباب تغريم محمود كهربا وعودته لمصر، أن كهربا كان زعلان جدًا من أول ما عرف التشكيل، وهو بكل التغييرات دي مش موجود، بعد المباراة رفض كهربا مصافحة كولر، وصوته ارتفع جدًا على المدير الفني، اعتراضًا على قراراته الفنية، هنا تدخل كابتن محمد رمضان واحتوى الموقف.

بعد احتواء الموقف، عقد كولر اجتماعه المعتاد مع الفريق للحديث عن السلبيات، لكن كهربا رجع على صوته تاني، وخرج من الغرفة، ورفض حضور الاجتماع، علشان يقرر كابتن رمضان العقوبة والعودة الى مصر."

في حين انتقد أحد النشطاء قرار عقوبة كهرباء فقال: "القرار خطأ وليس وقته.. وكان المفروض ألا يخرج الموضوع هكذا، استعدادًا لمباراة النهائى ويأخذ الأهلي السوبر وبعدها لكل حادث حديث! مجرد رأي"



وعلق أحد النشطاء فقال: "الحلو في عقوبة كهربا ليس الخصم، ولا حتي الترحيل، لأن اتخصمله مليون جنيه قبل ذلك عندما تطاول لفظيًا علي الشناوي، لكن هذه واقعة تسربت بكافة تفاصيلها للأسف، وقتها وكان لابد من إعلان العقوبة.

العظيم في القرار إن (ما بدر منه) والتي ذكرت في البيان، لم يتم تداول تفاصيلها أو تناول الواقعة، ومع ذلك أعلن، وأعطي عقوبة شديدة جدًا. القرارات من هذه النوعية هي التي تكسبك الزمالك ليه؟ لأن عندما تحافظ علي المبدأ وتتمسك به، رغم النواقص اللي عندك، هتكسب المبدأ والنتيجة."



وزعم أحد النشطاء أنه عرف من أحد المرافقين لبعثة الأهلي في الإمارات تفاصيل واقعة كهرباء التي تسببت في قرار عقوبته، فقال: "محمود كهربا بعد انتهاء مباراة سيراميكا توجه للكابتن محمد رمضان وقال له: "حرام عليكم أنا مفروض أشارك وعاوز فرصتي ياريت تبلغ كلامي للكوتش كولر"، ورد عليه محمد رمضان قائلًا: "لما تلتزم الأول وتبطل سهر وخروج تبقي تتكلم"، كهربا انفعل عليه وقال: "ما تشوف إمام اللي بيتمشي في الملعب ومحدش قادر يخرجه وبيلعب أساسي..." حديث كهربا دفع محمد رمضان للخروج بدون كلمة.. وقال للخطيب اللي حصل.. بناء عليه محمد رمضان أخذ القرار..."