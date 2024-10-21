كهربا يعود لإثارة الأزمات.. لاعب الأهلي اعترض بشكل غير لائق ورفض رد التحية.. تغريمه مليون جنيه.. إنهاء إجراءات ترحيله للقاهرة.. وعرضه للبيع قبل غلق باب القيد

عاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لإثارة المشاكل والأزمات مرة أخرى ليتجدد قرب رحيله من القلعة الحمراء مرة أخرى بعد اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته بمباراة الأهلي وسيراميكا أمس بنصف نهائي كاس السوبر المصري وهو ما أعقبها من قرارات صارمة وحازمة من جانب إدارة الأهلي.

وعقب المباراة ظهر كهربا بشكل غاضب سواء في الملعب أو في طريق العودة ووصل الأمر إلى رفض رد التحية للمدير الرياضي في الفندق وأيضا الحديث عن الفريق والنادي والجهاز الفني بشكل غير لائق وغير مسبوق.

فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

ترحيل كهربا وغرامة مليون جنيه

وقرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إعادة محمود كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

محمد رمضان أبلغ محمد الدماطي رئيس البعثة ليلا بإنهاء إجراءات إعادة اللاعب الي القاهرة فورا وبعدها عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شهدت الاتفاق على تغريم اللاعب مليون جنيه نظرا لخروجه عن النص والحديث بشكل غير لائق عن النادي والجهاز الفني.

كواليس عقوبة كهربا

وكشفت مصادر داخل الأهلي كواليس استبعاد كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وقالت: كهربا اعترض بشكل غير لائق علي عدم مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا والبدء بطاهر محمد طاهر أساسيا بجانب إشراك وسام أبو علي رغم عودته متأخرا من معسكر منتخب بلاده.

وأوضحت أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد جلسة مع كولر المدير الفني للفريق واتفق علي استبعاد اللاعب وترحيله إلى مصر بل وخصم مليون جنيه من مستحقاته بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

الخطيب يهدد لاعبي الاهلي خلال جلسة اليوم

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منح محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الصلاحية الكاملة في اتخاذ عقوبة محمود كهربا بعد ما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري أمس والتي شهدت اعتراض اللاعب على عدم مشاركته في المباراة.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن هناك جلسة سوف تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لاعبي الأهلي في حضور محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي اليوم من أجل تحذير الجميع من الخروج عن النص كما فعل زميلهم محمود كهربا عقب مباراة سيراميكا كليوباترا أمس.

وأضاف المصدر:" جلسة اليوم سيكون الحديث فيها لكل من الخطيب ورمضان مع اللاعبين لفرض مزيد من الانضباط على الفريق في بعثة الإمارات قبل لقاء الزمالك فى نهائي السوبر المحلي".

كهربا:كولر يدمرني معنويا

وكشف مصدر مقرب من محمود كهربا لاعب الفريق كواليس جديدة في أزمته مع كولر المدير الفني للفريق والتي ترتب عليها استبعاد اللاعب من معسكر الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال: “ كهربا يرى أن كولر يدمره معنويا بعد استمرار استبعاده من الحسابات حتى مع غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي الأساسي”.

وأضاف:" كهربا التزم الصمت بعد استبعاده في السوبر الإفريقي من الحسابات لكن مع تكرار الأمر بشكل أسوأ من وجهة نظر اللاعب في السوبر المحلي أمام سيراميكا استشاط اللاعب غضبا خاصة وأن اللاعب يرغب في أن يكون له دور مع الفريق ويرفض التجميد".

رمضان يرفض وساطة الشناوي

وقال مصدر داخل الأهلي إن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي رفض وساطة محمد الشناوي كابتن الأهلي وعدد من كبار الفريق من أجل احتواء أزمة كهربا لاعب الأهلي وعدم ترحيله من معسكر الفريق في الإمارات.

وأكد أن رمضان رفض كل هذه التدخلات وتمسك بعقاب اللاعب وترحيله إلي القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

عرض كهربا للبيع

كهربا، أكد مصدر داخل الأهلي أنه سوف يصدر قرار بعرض محمود كهربا لاعب الفريق للبيع قبل إغلاق باب القيد المحلي يوم 25 أكتوبر الجاري.