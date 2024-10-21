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رياضة

لماذا تمسك الأهلي بترحيل كهربا وعدم تأجيل عودة اللاعب؟ مصدر يرد

كهربا
كهربا

كهربا، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أسباب تمسك النادي بترحيل محمود كهربا لاعب الفريق وعدم تأجيل الأمر إلى نهاية مباراة النهائي أمام الزمالك. 

وقال: “ما ارتكبه اللاعب من خروج عن النص بشكل غير مسبوق دفع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي لاتخاذ قرار مغادرة اللاعب المعسكر وتغريمه مليون جنيه”. 

وأضاف:"هناك أزمات تحدث ويمكن التعامل معها والاكتفاء بتغريم اللاعب في فقط ولكن ما حدث من كهربا استوجب العقوبة الصادرة ضده. حتى حال خسارة السوبر المحلي تأثرا بازمة كهربا وقتها سنكون حافظنا على مبادئ النادي والبطولات لن تنتهي ولدينا كم تاريخي من البطولات ولكن علينا الحفاظ على الثوابت والتقاليد المعروفة عن الأهلي". 

وأكد مصدر داخل الأهلي أنه سوف يصدر قرار بعرض محمود كهربا لاعب الفريق للبيع قبل إغلاق باب القيد المحلي يوم 25 أكتوبر الجاري. 

وقال المصدر إن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي رفض وساطة محمد الشناوي كابتن الأهلي وعدد من كبار الفريق من أجل احتواء أزمة كهربا لاعب الأهلي وعدم ترحيله من معسكر الفريق في الإمارات مؤكدا ان رمضان رفض كل هذه التدخلات وتمسك بعقاب اللاعب وترحيله إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا. 

ترحيل كهربا وغرامة مليون جنيه

وقرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إعادة محمود كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا. 

محمد رمضان أبلغ محمد الدماطي رئيس البعثة ليلا بإنهاء إجراءات إعادة اللاعب الي القاهرة فورا وبعدها عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شهدت الاتفاق على تغريم اللاعب مليون جنيه نظرا لخروجه عن النص والحديث بشكل غير لائق عن النادي والجهاز الفني.

كهربا يعود لإثارة الأزمات.. لاعب الأهلي اعترض بشكل غير لائق ورفض رد التحية.. تغريمه مليون جنيه.. إنهاء إجراءات ترحيله للقاهرة.. وعرضه للبيع قبل غلق باب القيد

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

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