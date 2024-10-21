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خارج الحدود

وزير الخارجية: حريصون على تقديم خدمات قنصلية سريعة وميسرة للمصريين بالخارج

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

 عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم، لقاءًا افتراضيًا مع عدد من رموز الجالية المصرية في الرياض، ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يعقدها مع الجاليات المصرية بالخارج، في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل الدوري مع الجاليات المصرية المختلفة ورعاية المصريين بالخارج.

 أكد الوزير عبد العاطي حرص وزارة الخارجية والهجرة على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية الكاملة اللازمة من خلال تقديم كافة الخدمات القنصلية وأوجه الدعم للجاليات المصرية في مختلف دول العالم وربطهم بوطنهم الأم. 

 

 كما أشار إلى الأهمية التي توليها الوزارة لتقديم خدمات قنصلية سريعة وميسرة للمصريين وتذليل أية عقبات قد تعترضهم منوها إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل القنصلي لتقليص المدة الزمنية لإنجاز تلك المعاملات وتيسيرها على المصريين بالخارج.

وأشاد وزير الخارجية بالجالية المصرية في السعودية ودورها في تعزيز الروابط الأخوية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات في مجملها على كافة المستويات بين الشعبين المصري والسعودي الشقيقين، فضلًا عن الدور الذي يضطلع به أبناء الجالية المصرية على المستوى المجتمعي داخل سوق العمل السعودي.

 واستعرض الوزير عبد العاطي جهود وزارة الخارجية لتلبية متطلبات المصريين بالخارج بما في ذلك المواطنين في الرياض، من خلال إطلاق الدولة لعدد من الخدمات والمبادرات المقدمة لخدمة المصريين في الخارج مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي.

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