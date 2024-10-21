البابا تواضروس يدعو لانعقاد اللجنة الدائمة للمجمع المقدس

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، دعوة اللجنة الدائمة لـ المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاجتماع قريبًا لبحث ومراجعة بعض الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قرر تأجيل السيمينار العاشر الذي كان يجري الترتيب لعقده الشهر المقبل، إلى وقت آخر، لمزيد من الدراسة والإعداد، مع الاعتذار لكافة المحاضرين، وذلك بعد ورود عدة ملاحظات من بعض أعضاء المجمع المقدس.

الجدير بالذكر أن السيمينار ليس اجتماعًا رسميًّا للمجمع المقدس، بل مجرد مؤتمر دراسي حول أحد موضوعات الخدمة والرعاية، ولا يناقش فيه أي موضوعات إيمانية أو يصدر عنه أي قرارات أو توصيات لأن هذا اختصاص الجلسة القانونية للمجمع المقدس والتي تعقد سنويًّا برئاسة البابا البطريرك.