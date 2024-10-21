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إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بجنوب الأقصر (صور)

إزالة 9 حالات تعدٍ
إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بجنوب الأقصر

 نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة علي سيد صادق رئيس مدينة الطود بجنوب الأقصر، أعمال إزالة لعدد 9 حالات تقنين بمدينة الطود علي مساحة 6805 أمتار مربعة عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بمشاركة خالد محمد عطيتو نائب رئيس المركز وبالتنسيق مع الجهات الأمنية متمثلة في مركز شرطة الأقصر.

 

الموجة 24 لإزالة التعديات 

 جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذا لأعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وإزالة الحالات الغير مستوفاه لضوابط وشروط التقنين.

 

لقاء اليوم المفتوح 

 وفي سياق منفصل، عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر مجلس المدينة، وتم خلال اللقاء بحث طلبات وشكاوي المواطنين، حيث وجه الشرابي  تعليماته للجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد علي الشكاوى التي تم عرضها وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتوافق مع القانون.

 

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