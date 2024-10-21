بدء رصف طريق ترعة سواحل أرمنت في الأقصر

أكدت المهندسة إلهام محمد شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، أنه تم البدء فى أعمال رصف طريق ترعة سواحل أرمنت بدءا من الإدارة التعليمية حتى كوبري الشهيد بأرمنت الحيط، وذلك بعد أن انتهت أعمال الغاز الطبيعي بالطريق وانتهاء أعمال كافة المرافق، والذى تنفذ أعماله الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

الطرق والنقل

وأضافت "شيبانى" أنه يبلغ طول الطريق حوالى 3600 متر تقريبًا بتكلفة تقديرية لكافة الأعمال تصل إلى 10 مليون جنيه، وتسير أعمال الرصف وفقًا للجداول الزمنية المقررة لها.

ومن جانبها شدد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، على ضرورة اتباع أعلى معايير الجودة في التنفيذ طبقا للمواصفات القياسية، والانتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت ممكن طبقًا للجدول الزمني المحدد بناء على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، خلال جولته أول أمس بمركز ومدينة أرمنت، بتنفيذ أعمال رصف طريق ترعة سواحل أرمنت، لتحقيق السيولة المرورية، والتسهيل على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.