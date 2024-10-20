الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مقص معدنى يخترق جسم طفل أثناء لهوه بالمنزل فى سوهاج

إصابة طفل فى سوهاج
إصابة طفل فى سوهاج

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام بلاغا من المستشفى المركزى بوصول طفل مصابا باختراق جسم معدنى " مقص" لظهره ومثبت مقيم دائرة المركز.

إصابة طفل بمركز دار السلام اختراق مقص بظهرة أثناء لهوة

 تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول “جاد م م م”، 7 سنوات - تلميذ  إلى  مستشفى دار السلام المركزي مصابًا بوجود جسم معدني مخترق وثابت بالظهر "مقص" ومقيم بمركز دار السلام

وبالانتقال والفحص أفاد والده  “محمود م م ح”، 53 عاما- عامل، مقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل على أريكة سقط علي مقص معدني مما أدى لإصابته ونفى الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اختراق اصابة طفل اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج المستشفى المركزى مدير أمن سوهاج نفي الشبهة الجنائية

الأكثر قراءة

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

سجن أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة أجنبية في قطر

منوعات

المزيد

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

ماسك يتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات لمن يوقع على عريضة دستور أمريكا

مصرع 7 أشخاص وفقدان آخرين بانهيار رصيف قوارب في جورجيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية