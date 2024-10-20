مقص معدنى يخترق جسم طفل أثناء لهوه بالمنزل فى سوهاج

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام بلاغا من المستشفى المركزى بوصول طفل مصابا باختراق جسم معدنى " مقص" لظهره ومثبت مقيم دائرة المركز.

إصابة طفل بمركز دار السلام اختراق مقص بظهرة أثناء لهوة

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول “جاد م م م”، 7 سنوات - تلميذ إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابًا بوجود جسم معدني مخترق وثابت بالظهر "مقص" ومقيم بمركز دار السلام

وبالانتقال والفحص أفاد والده “محمود م م ح”، 53 عاما- عامل، مقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل على أريكة سقط علي مقص معدني مما أدى لإصابته ونفى الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيقات.