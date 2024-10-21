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محافظ سوهاج يتفقد سوق ناصر الحضري وانتظام العمل بالمخابز

جولة ميدانية لمحافظ
جولة ميدانية لمحافظ سوهاج لتفقد سوق ناصر الحضري الجديد

 أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية لتفقد سوق ناصر الحضري الجديد، وتابع انتظام سير العمل بعدد من المخابز، يرافقه الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج.

 

محافظ سوهاج يتفقد سوق ناصر الحضري ويتابع انتظام سير العمل بالمخابز

 وقد تابع المحافظ انتظام سير العمل بعدد من المخابز بنطاق مدينة ناصر، ومدى التزام تلك المخابز بالمواصفات والأوزان المقررة لرغيف الخبز، والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية بها، موجها بتحرير محضر مخالفة لأحد المخابز لعدم الالتزام بالأوزان المقررة، مشددا على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم، موجها مسئولي التموين والوحدة المحلية بالمرور المفاجئ، والمتابعة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

تضمنت الجولة كذلك تفقد حركة البيع والشراء بسوق ناصر الحضري الجديد، واطمأن المحافظ على توافر الخضر والفاكهة، وعدم المغالاة في الأسعار، والتقى عدد من المواطنين والتجار، واستمع إلى مطالبهم، موجها رئيس حي شرق بتلبية جميع المطالب التي تم عرضها، والعمل على راحة المواطنين.

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