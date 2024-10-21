إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي بأرمنت في الأقصر (صور)

قامت رئاسة مركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر بتنفيذ أعمال حملات إزالة واسترداد 30 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة بقري الرزيقات والرياينة والمحاميد بحري، وذلك بمساحة 913850 متر أرض زراعية، بالاضافة إلى 11233 متر مباني من الحالات الغير مستوفاة للضوابط والشروط والغير جادة لعدم سداد رسم الفحص والمعاينة، وفي وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت.

البناء المخالف على أملاك الدولة

وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية للمركز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 24 لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ووفقا لتعليمات علي عثمان رئيس مركز ومدينة ارمنت.

وشارك فى الإزالة نائب رئيس المركز ومدير إدارة أملاك الدولة ومدير المتابعة بالمركز، ومشرفى التنظيم وحماية الأراضي والإصلاح الزراعى، ورؤساء قري المحاميد بحرى والرزيقات بحرى، وسكرتير قرية الرياينة.

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