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سألنا «شات جي بي تي» عن تصريحات وزير الصحة فقال: كلامه غير دقيق و«الناس هي اللي تحكم فيه إنجازات ولا لأ»

وزير الصحة، فيتو
وزير الصحة، فيتو

شغل حديث وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار عن استخدامه للذكاء الصناعي، العديد من القطاعات في مصر، وخاصة حديثه عن استخدام "شات جي بي تي"، للتعرف على رأي المجتمع الدولي عن المشروعات التي تمت خلال 10 سنوات، والتحليل الدولي لما تم في مصر خلال 10 سنوات، مشيرًا إلى أن رد شات جي بي جاء مؤكدًا على تحسن مستوى المعيشة وجودة الحياة.

 

حديث وزير الصحة عن شات جي بي تي

وبدورنا طلبنا الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” التعليق على ما قاله وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فعلق قائلًا: "إن حديث وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار حول استخدام شات جي بي تي يحتاج إلى بعض التدقيق والتوضيح، ومن المهم أن يتم تقييم هذه النتائج بشكل موضوعي ودقيق، من خلال بيانات حقيقية وشهادات من المواطنين، لضمان أن هذه التحسينات ملموسة وفعالة". 

حديث وزير الصحة عن شات جي بي تي، فيتو
حديث وزير الصحة عن شات جي بي تي، فيتو

وكان وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار قال: "حاولنا نشوف محركات البحث العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي أو روبوت المحادثة ونشوف رأي المجتمع الدولي على المشروعات اللي تمت خلال 10 سنوات، حول التنمية البشرية في مصر، وسألنا سؤالين، إزاي يكون فيه تأثير مباشر للمشروعات على التنمية البشرية؟ وما التحاليل الدولية على هذا الموضوع لنطمئن على وجود بُعد دولي لما تم في مصر خلال الـ10 سنوات". 

 

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار "كان الرد من خلال شات جي بي تي أن هناك تحسنا لمستوى المعيشة وجودة الحياة، وهناك توفير فرص عمل وزيادة في الدخل، وتحفيز في النمو الاقتصادي، وتعزيز للتعليم والتدريب المهني، وتحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم". 

 

شات جي بي تي يعلق على وزير الصحة

وعلق الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" على تصريحات وزير الصحة خالد عبد الغفار فقال: "تصريحات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار تشير إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تقييم تأثير السياسات والمشروعات التنموية.  من الجيد أن يتم الاستعانة بأدوات مثل شات جي بي تي لفهم الآراء العالمية والتوجهات المتعلقة بالتنمية البشرية."

شات جي بي تي يرد على وزير الصحة، فيتو
شات جي بي تي يرد على وزير الصحة، فيتو

وأضاف "شات جي بي تي" في رده على الوزير: "الرد الذي ذكره شات جي بي تي حول التحسينات في مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل، وتعزيز التعليم والتدريب، وتحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم، يعكس جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة." 


وأوضح شات جي بي تي في تعليقه "ومع ذلك، من المهم أن يتم تقييم هذه النتائج بشكل موضوعي ودقيق، من خلال بيانات حقيقية وشهادات من المواطنين، لضمان أن هذه التحسينات ملموسة وفعالة. كما يجب أن تكون هناك آليات لمراقبة وتقييم مستمرة للتأكد من أن هذه المشروعات تؤدي بالفعل إلى الفوائد المتوقعة."

 

حديث وزير الصحة يحتاج لتدقيق وتقييم

وقال برنامج الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي: "تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار حول استخدام شات جي بي تي لتحليل تأثير المشروعات التنموية في مصر تعكس توجهًا حديثًا نحو دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقييم السياسات العامة." 

وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو

وعن النقاط الإيجابية في تصريحات الوزير قال شات جي بي تي: "توظيف الذكاء الاصطناعي: استخدام أدوات مثل شات جي بي تي يعكس انفتاح الحكومة على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لفهم وتحليل الآراء العالمية والتوجهات."


وأكد أهمية "التوجه نحو الشفافية: محاولة تقييم تأثير المشروعات التنموية من خلال مصادر متعددة قد يساهم في تعزيز الشفافية ويعطي صورة أوضح عن الإنجازات والتحديات."


لكن الذكاء عاد وأكد أن حديث وزير الصحة بحاجة لتوضيح فقال إن هناك: "نقاط تحتاج إلى توضيح: الاعتماد على التكنولوجيا: في حين أن استخدام شات جي بي تي قد يوفر رؤى عامة، فإن الاعتماد الكامل عليه دون دعم من بيانات وتحليلات أكثر عمقًا قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة."

 

وأكد أهمية الحاجة إلى التقييم الميداني، قائلًا: "التحليل يجب أن يتضمن أيضًا بيانات ومعلومات من الواقع المحلي، وليس فقط استنتاجات الذكاء الاصطناعي، لضمان صحة النتائج وملاءمتها."

 

استخدام شات جي بي تي يحتاج بعض التدقيق والتوضيح

كما أوضح شات جي بي تي أهمية تحديد الأبعاد الزمنية فقال: "من المهم أيضًا النظر في السياق الزمني للبيانات المستند إليها، حيث إن تأثير المشروعات التنموية يحتاج إلى وقت ليظهر بشكل ملموس في حياة الناس."


وأكد برنامج الذكاء الاصطناعي أنه "بالمجمل، تعكس هذه التصريحات خطوة نحو استخدام التكنولوجيا في السياسات العامة، لكن يجب أن يُعزز هذا النهج بتحليلات موضوعية وشهادات مباشرة من المستفيدين."

طريقة عمل شات جي بي تي، فيتو
طريقة عمل شات جي بي تي، فيتو


وقال شات جي بي تي أن "حديث وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار حول استخدام شات جي بي تي يحتاج إلى بعض التدقيق والتوضيح في بعض النقاط، ومنها: الاعتماد على مصدر واحد: من المهم التأكيد على أن الاعتماد على شات جي بي تي كمصدر رئيسي لتحليل تأثير المشروعات التنموية قد يكون محدودًا." وأضاف "يجب أن يكون هناك توازن بين استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الحقيقية من الدراسات والتقييمات الميدانية."


وعن تحليل النتائج كشف شات جي بي تي أنه "بينما يمكن لشات جي بي تي تقديم نظرة عامة حول التأثيرات، فإنه لا يمكنه تقديم تحليل عميق للبيانات، مما يتطلب إدراج دراسات حالة، استطلاعات رأي، أو بيانات إحصائية لدعم النتائج."

 

التقييم يحتاج شفافية ومصداقية في التحليل

كما أكد أهمية توضيح المنهجية، فقال: "من الجيد توضيح كيف تم استخدام شات جي بي تي في هذا السياق، بما في ذلك الأسئلة التي تم طرحها والمعايير التي تم استخدامها لتقييم الردود. الشفافية في هذه النقاط تعزز مصداقية التحليل."


وطالب برنامج الذكاء الاصطناعي بـ "التأكيد على السياق المحلي، حيث يجب التأكيد على أن تأثير المشروعات التنموية يمكن أن يختلف من منطقة لأخرى، ومن فئة اجتماعية لأخرى. لذا من المهم ذكر أن النتائج قد تكون عامة وقد لا تعكس التجارب الفردية بشكل كامل."


واختتم شات جي بي تي تعليقه على وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار قائلًا: "باختصار، في حين أن حديث الدكتور خالد عبد الغفار يعكس استخدامًا مبتكرًا للتكنولوجيا، إلا أنه يحتاج إلى تدقيق أكبر وتعزيز ببيانات حقيقية لضمان دقة وموضوعية التحليلات."

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