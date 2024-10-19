الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

ذكرت قناة "BUYAN" على تليجرام أن بعض المدارس في الصين بدأت تختبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة والمشاركة في الفصول الدراسية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب

ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر كيف أن الأستاذ في الفصل الدراسي اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاختيار الطالب للمشاركة في النشاط أثناء الحصة الدراسية.

وتبعا للقناة فإن "برمجيات الذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل تعابير الوجوه والعواطف عند الطلاب في الفصل الدراسي، الأمر الذي يساعد المعلمين على تحديد الطلاب الذين ليسوا بمزاج جيّد أو غير مستعدين للحصة الدراسية".

وذكرت بعض مواقع الإنترنت في وقت سابق أيضا أن الصين تسعى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير مناهج دراسية جديدة لطلاب المدارس، والاعتماد على هذه التقنيات لابتكار أساليب دراسية جديدة.