طريقة عمل النجرسكو، طعم لذيذ ومميز ولا يقاوم

طريقة عمل النجرسكو، النجرسكو من الأطباق الإيطالية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وهى عبارة عن مكرونة بالفراخ والبشاميل.

وطريقة عمل النجرسكو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل النجرسكو.

مكونات عمل النجرسكو:-

400 جرام من المكرونة مثل الباستا أو الفوسيلي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

500 جرام دجاج

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 كوب صلصة طماطم

ج1 كوب كريمة طهي

1/2 كوب جبنة مودزاريلا مبشورة (اختياري)

طريقة عمل النجرسكو:-

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مضاف إليه ملح حتى تنضج، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي الدجاج واطبخي حتى يتحمر وينضج، ثم تبلي بالملح والفلفل والبهارات.

أضيفي صلصة الطماطم إلى اللحم واتركيها على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.

أضيفي الكريمة واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلبي حتى تتغلف المكرونة بالكامل.

يمكنك نقل النجرسكو إلى صينية للخبز، ورشي الجبنة الموزاريلا على السطح، ثم ضعيها في الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى تذوب الجبنة.

النجرسكو

ولعمل المكرونة البشاميل

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-

500 جرام مكرونة (أي نوع تفضله، مثل البيني أو السباجيتي)

ماء لسلق المكرونة

ملح

للحشو:

500 جرام لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 علبة صلصة طماطم

للبشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبد

4 ملاعق كبيرة دقيق

1 لتر حليب

ملح وفلفل أبيض حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:

لتحضير المكرونة، اسلقى المكرونة في ماء مملح حسب تعليمات العبوة حتى تنضج.

صفي المكرونة واتركيها جانبًا.

لتحضير الحشو:ط، في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل.

أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى ينضج ويتغير لونه.

أضيفي الملح والفلفل والقرفة والبهارات المشكلة واستمري في التقليب.

أضيفي صلصة الطماطم واتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

لتحضير البشاميل، في قدر متوسط، ذوبي الزبد على نار متوسطة.

أضيفي الدقيق وقلبي باستمرار لمدة 2-3 دقائق حتى يتحول الخليط إلى اللون الذهبي.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب حتى يتماسك الخليط ويصبح سلسًا.

أضيفي الملح والفلفل الأبيض ورشة جوزة الطيب وقلبي جيدًا.

لتجميع الطبق، سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

في صينية فرن، ضعي نصف كمية المكرونة المسلوقة كطبقة أولى.

وزعي خليط اللحم المفروم بالتساوي فوق المكرونة.

أضيفي الطبقة الثانية من المكرونة فوق اللحم.

صبي صوص البشاميل فوق الطبقات بشكل متساوٍ.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه.

اتركي المكرونة بالبشاميل لتبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.

ثم تقطع وتقدم بجانب اللحوم المختلفة حسب الرغبة حيث يمكن تقديمها بمفردها أو بجانب اللحم المحمر أو الكفتة أو الفراخ أو البانية هذا مع طبق السلطة الخضراء والبطاطس المقلية فهى وجبة مميزة ولذيذة يسعد بها أفراد الأسرة.