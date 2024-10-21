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لطلاب المعاهد الأزهرية، رابط التقديم في المسابقة السنوية لحفظ القرآن

مسابقة الأزهر لحفظ
مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

 أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بـ قطاع المعاهد الأزهرية، أن غدًا الثلاثاء ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٤م هو اليوم الأخير في تلقي طلبات التقديم الإلكترونية لمسابقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى حفظ القرآن الكريم، والتي تقام كل عام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 

 ويبدأ المتقدمون من يوم الأربعاء ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م في تسليم المستندات الخاصة بهم من خلال شيوخ المعاهد ومنسقي الأروقة ومحفظي المكاتب إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة التابعين لها تمهيدا لإعلان جداول الاختبارات خلال ١٠ أيام. 

 

رابط مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 

ويمكن للطلاب التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط 

 

مراحل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 

وعن مراحل المسابقة، فهي كالتالي:

المرحلة الأولى (الترشيح للاشتراك في المسابقة): وتتم عن طريق الموجه المتابع للمكتب أو للمعهد. 

-المرحلة الثانية (التصفيات الأولية): تُعقَد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ويُرشح الحاصلون على (80) درجة فأكثر للمرحلة الثالثة؛ للتنافس على المراكز الأولى.

 -المرحلة الثالثة (التصفيات المؤهلة): تتم هذه المرحلة بالمناطق لاختيار الفائزين بالمنطقة والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، ويكون الطالب فائزًا في حالة حصوله على (90) درجة فأكثر في اختبارات هذه المرحلة. 

-المرحلة الرابعة (التصفيات النهائية): تتم في القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية في المستويات الأربعة؛ لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

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