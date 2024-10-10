لطلاب المعاهد الأزهرية، رابط التقديم في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم عبر بوابة الأزهر

يبحث العديد من طلاب المعاهد الأزهرية عن رابط التقديم في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم والتي اعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية خلال الساعات الماضية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقدم لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، للعام 2024 – 2025م، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا، تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد، ووفقًا للضوابط والشروط المُنظِّمة للمسابقات بالأزهر الشريف.

رابط التقديم في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم

ويمكن للطلاب التقديم في المسابقة السنوية للأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط

تفاصيل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وأوضحت الإدارة العامة لشئون القرآن، أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم تنقسم إلى أربعة مستويات، وهي:

· المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.

· المستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا.

· المستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.

. المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وبخصوص المرفقات المطلوبة بجانب استمارة الطالب، فهي كالتالي:

مرفقات طالب المعهد: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة + خطاب ترشيح المعهد موقع من (مشرف مادة القرآن الكريم – موجه القرآن الكريم المتابع للمعهد – شيخ المعهد).

مرفقات طالب المكتب: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة + صورة بطاقة الرقم القومي للمحفظ + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم عليها صورة شخصية مختومة بخاتم المدرسة + خطاب ترشيح المكتب موقع من (مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة – موجه القرآن الكريم المتابع للمكتب – محفظ المكتب) + إقرار المحفظ بأن الطالب تابعٌ لمكتبه وغير تابع لأي مكتب آخر.

مرفقات طالب الرواق: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم عليها صورة شخصية مختومة بخاتم المدرسة + خطاب ترشيح المكتب موقع من (مدير الرواق – منسق الرواق – محفظ الرواق).

علمًا أن التقديم للمسابقة، سيتم إلكترونيًّا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الرابط التالي: على أن يبدأ التقديم في اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024م، ولمدة 15 يومًا.