الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لطلاب المعاهد الأزهرية، رابط التقديم في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم عبر بوابة الأزهر

مسابقة الأزهر لحفظ
مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

يبحث العديد من طلاب المعاهد الأزهرية عن رابط التقديم في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم والتي اعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية خلال الساعات الماضية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن  فتح باب التقدم لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، للعام 2024 – 2025م، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا، تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد، ووفقًا للضوابط والشروط المُنظِّمة للمسابقات بالأزهر الشريف.

رابط التقديم في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم 

ويمكن للطلاب التقديم في المسابقة السنوية للأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط 

تفاصيل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وأوضحت الإدارة العامة لشئون القرآن، أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم تنقسم إلى أربعة مستويات، وهي:

· المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.

· المستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا.

· المستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.

. المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وبخصوص المرفقات المطلوبة بجانب استمارة الطالب، فهي كالتالي:

مرفقات طالب المعهد: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة + خطاب ترشيح المعهد موقع من (مشرف مادة القرآن الكريم – موجه القرآن الكريم المتابع للمعهد – شيخ المعهد).

مرفقات طالب المكتب: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة + صورة بطاقة الرقم القومي للمحفظ + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم عليها صورة شخصية مختومة بخاتم المدرسة + خطاب ترشيح المكتب موقع من (مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة – موجه القرآن الكريم المتابع للمكتب – محفظ المكتب) + إقرار المحفظ بأن الطالب تابعٌ لمكتبه وغير تابع لأي مكتب آخر.

مرفقات طالب الرواق: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم عليها صورة شخصية مختومة بخاتم المدرسة + خطاب ترشيح المكتب موقع من (مدير الرواق – منسق الرواق – محفظ الرواق).

علمًا أن التقديم للمسابقة، سيتم إلكترونيًّا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الرابط التالي: على أن يبدأ التقديم في اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024م، ولمدة 15 يومًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأزهر الشريف القرآن الكريم المعاهد الأزهرية بوابة الازهر الالكترونية بوابة الأزهر طلاب المعاهد الازهرية مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن مسابقة الازهر رابط التقديم في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم

مواد متعلقة

لطلاب المعاهد الأزهرية، كل ما تريد معرفته عن التقديم بالمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم

الخريطة الزمنية لامتحانات المعاهد الأزهرية.. إجازة نصف السنة تبدأ 25 يناير.. امتحانات النقل 23 ديسمبر والشهادتين الابتدائية والإعدادية 16 يناير.. والثانوية 27 مايو

الأكثر قراءة

قرار نهائي، كاف يعلن إلغاء بطولة السوبر الإفريقي

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

عمالقة القراء يصدحون، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

خالد مشعل: لا مفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة ولقاء القاهرة تمهيدا لوضع تصور لليوم التالي للحرب

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

كرة اليد، مواعيد مباريات الأهلي في البطولة الإفريقية للأندية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

حالات يتم فيها زيادة المعاشات 1% سنويا طبقا لقانون التأمينات الجديد

منوعات

المزيد

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

مبان ستمحى من على وجه الأرض، بايدن يحذر سكان فلوريدا من أكبر كارثة منذ قرن

حلم لا يمكن تصديقه تحقق، طائرة أسرع من الصوت تنقلك من لندن إلى نيويورك في أقل من ساعة (فيديو)

امرأتان والعدل الدولية وجوتيريش، أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لخدمات الإسعاف غير الطارئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية