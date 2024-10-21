حسام حسني عن ذكريات نجاح "كل البنات بتحبك": "كانت إفيه"

تحدث الفنان والموزع الموسيقي حسام حسني ، عن نجاح أغنيته الشهيرة “كل البنات بتحبك”، والتي تعد من أشهر أعماله الغنائية وساهمت في نجاحه.

حسام حسني أغنية كل البنات بتحبك

وقال حسام حسني في تصريح خاص لفيتو:" كل البنات الألبوم التاني بعد نجاح الألبوم الأول. كان دايما المؤلف عنتر هلال يقولي بقيت مشهور والبنات بتحبك وعملنا الأغنية على نفس الافيه والحمد لله نجحت وعاشت".

ومن ناحية أخرى كان المطرب والموزع الموسيقي حسام حسني ، تحدث عن فكرة المنافسة بين جيل التسعينات باعتباره واحدا من أبناء هذا الجيل، مؤكدا أنه كان جيلا متعاون.

المنافسة بين جيل التسعينات

وقال حسام حسني في تصريح خاص لـ"فيتو": “الجيل كله كان متعاون وكنا عارفين إن نجاح أي حد فينا هو نجاح الجيل كله، فكنا بنشجع بعض على النجاح، وبالنسبة لي أنا خريج كلية التربية الموسيقية، ومن المدرسة التعبيرية اللي بدعها الشيخ سيد درويش وأغانيه كانت مختلفة”.

وأكد حسام حسني أن محمد محيي من أمتع الأصوات التي استمع إليها في حياته، مضيفا: “محمد محي صوته جميل وسميع للطرب القديم وإمكانياته في الغناء قوية، صوت ايهاب توفيق وهشام كذلك”.

تعاون حسام حسني والهضبة

ومن ناحية أخرى كان المطرب والموزع الموسيقي حسام حسني، كشف سبب عدم تجديد تعاونه مع الهضبة عمرو دياب، مشيرا إلى أنه الهضبة مجتهد.

حسام حسني وعمرو دياب

وقال الفنان حسام حسني في تصريح خاص لفيتو:" عمرو دياب مطرب مجتهد وبيحبب التغير".

وعن سبب عدم تعاونه من جديد قال:" ألبومين وفيلم بيتهيألي كفايه قوي خصوصا أنهم من أهم البوماته والفيلم ناجح إلى الآن".

حسام حسني يكشف رأيه في كايروكي

وكان الفنان حسام حسني، أكد أن فريق كايروكي قريب للشباب، مشيرًا إلى أنه يحب تجربته مع أمير عيد في ريفو.

وقال حسام حسني في تصريح خاص لفيتو: "فريق كايروكي قريب من الشباب علشان كده بيعمل أغاني بتتكلم عنهم وتجربتي مع أمير عيد كانت غنيه وريفو حبيته علشان النوستالجيا اللي بيتكلم عنها".

حسام حسني مع ويجز

ومن ناحية أخرى كان الفنان والموزع الموسيقي حسام حسني تحدث عن تجربته مع ويجز، حيث أن الثنائي تعاونا في أغنية الدنيا ماريونيت والتي طرحت في وقت سابق وحققت نجاحًا كبيرًا.

وقال حسام حسني في تصريح خاص لفيتو:" الأغنية كانت ضمن برنامج مزيكا صالونات وكان ويجز لسه مش مشهور وأظن إنه اشتهر بعد البرنامج.

وأضاف حسام حسني:" ويجز بيقدم اغاني تراب وانا محتفظ بالشكل الغنائي بتاعي وتجربة جديدة كنا بنحاول نمزج الأشكال الموسيقيهة مع بعض.