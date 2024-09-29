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ثقافة وفنون

حسام حسني عن تجربته مع ويجز: اتشهر بعدها وقدمنا حاجة مختلفة

ويجز وحسام حسني،
ويجز وحسام حسني، فيتو

تحدث  الفنان والموزع الموسيقي حسام حسني عن  تجربته مع ويجز، حيث أن الثنائي تعاونا في أغنية الدنيا ماريونيت والتي طرحت في وقت سابق وحققت نجاحا كبيرا.

حسام حسني مع ويجز 

وقال حسام حسني في تصريح خاص لفيتو:" الأغنية كانت ضمن برنامج مزيكا صالونات  وكان ويجز لسه مش مشهور وأظن إنه اشتهر بعد البرنامج. 

وأضاف حسام حسني:" ويجز بيقدم اغاني تراب وانا محتفظ بالشكل الغنائي بتاعي وتجربة جديدة كنا بنحاول نمزج الأشكال الموسيقيهة مع بعض.

حسام حسني: جيل التسعينيات أعلى أجرا 

ومن ناحية أخرى كان قد أكد الفنان حسام حسني، أن جيل التسعينيات ما زال موجودا بقوة على الساحة الغنائية، مشيرا إلى أن هذا الجيل الأعلى أجرا.

وقال حسام حسني: “مين اللي قال جيل التسعينات مش بيشتغل النهاردة مع احترامي لكل الناس، حميد الشاعري موجود وإيهاب توفيق وهشام عباس والحمدالله أنا شغال احنا أعلى أجور وبالمناسبة لما يكون فيه أفراح وحفلات فيها ناس تانية غيرنا، اعرفوا أن الناس دول مقدروش يدفعولنا أجورنا”. 

وهاجم حسام حسني الذكاء الاصطناعي قائلا: “وموضوع الذكاء الاصطناعي دا تزوير في الهوية وكل حاجة وممكن يخليني أغني كلام غير مناسب كلام لا يليق بالذوق العام” 

وأضاف حسام: “أنا من مدرسة سيد درويش اللي هي المدرسة التعبيرية، أغاني سيد درويش عايشة بقالها أكثر من 100 سنة وأنا من المدرسة دي ولما عملت أغاني مع عنتر هلال كنا بنتمني أنها  تفضل عايشة مع الأجيال”.

وعن خوضه تجربة التمثيل قال “حسني” “أنا مش بطل سينما وماعرفش أن كنت أنفع ولا لاء لكن كل الأعمال اللي شاركت فيها بالتمثيل ظهرت بشخصيتي الحقيقية زي في ريفو وأيس كريم في جليم”.

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حسام حسني الفنان حسام حسني حسام حسني و ويجز ويجز

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