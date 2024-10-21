لعب العيال السبب، الاستماع لأقوال الشهود في مقتل شخص خلال مشاجرة بالوراق
تستمع نيابة الوراق لأقوال شهود العيان في مقتل شخص خلال مشاجرة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بسبب لهو أطفال.
وكشفت التحقيقات أن الجثة لشخص يدعي "مصطفى.م"، 50 سنة، قتل على يد "كرم.م"، 30 سنة، خراط، في مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال، حيث اعتدى الجاني على المتوفى بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال.
مصرع شخص على يد آخر بالوراق
تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارا من رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، يفيد فيه بمقتل شخص في دائرة قسم الوراق، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وألقت القبض علي المتهم، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة.
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