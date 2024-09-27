اتهمه بسرقة ماشية، تحقيقات النيابة بمصرع شاب في مشاجرة بالوراق

أصدرت نيابة الجيزة عدة قرارات خلال التحقيق في اعتدي شاب علي آخر في مشاجرة بالوراق، وتسبب في مصرعه، بسبب اتهام أحدهما للآخر بسرقة ماشيته.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، كما امرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدي علي جاره أثناء التشاجر، بسبب توجيه المتهم للمجني عليه اتهاما بسرقة ماشية خاصة به.

مقتل شاب خلال مشاجرة بالجيزة



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.