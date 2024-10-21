محافظ الدقهلية يستقبل سفير الاتحاد الأوربي (صور)

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين سفير الاتحاد الأوربي كريستيان بيرجر وزوجته مارلينا بيرجر لمتابعة برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات وتطوير مصرف كتشنر.

رافق محافظ الدقهلية والسفير في الجولة التفقدية الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية وعبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع كيتشنر بوزاره التنميه المحليه استاذه هناء صالح نائب مدير الوحده التنفيذيه في الوزارة.

ومسئولي ادارة المخلفات الصلبية

جاء ذلك في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية "للتنمية البشرية.. بداية جديدة لبناء الانسان"، وتنفيذا لتوصيات قمة المناخ بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية ووفقا لخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة ورفع الوعي البيئي لدي جميع شرائح المجتمع..

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرت اعمال وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة ادارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودوره في الحفاظ على البيئة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور اجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.



واوضح "مرزوق" انه وفقا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتنفيذ برنامج التوعيه بالتنسيق مع مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهليه بالشراكه مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء مع الاستمرار في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والاندية الرياضة والبدء في المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديريةالتربيةوالتعليم واستهداف كوادر التنمية المستدامة بالادارات التعليمية على مستوى المحافظة لبدء وتفعيل المشاركة الطلابية بالمدارس التي تتعدي اكثر من 1000طالب وطالبة.

وفي هذا السياق اوضح محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة انه تم تنفيذ البرنامج التدريبي اليوم بمدرسة الشهيد احمد رضا حشيش الثانوية بنات بمركز شربين والذي اسهدفت رفع الوعي البيئي والتثقيفي لطالبات المدرسة بالصف الثاني الثانوي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والادارة التعليمية والتي استهدفت أصحاب المصلحة من السادة كوادر التنمية المستدامة بالادارات التعليمية بالمحافظة وتضمن البرنامج عرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية والتعريف بأعضاء فريق عمل وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من خلال نقل كافة المقالب العشوائية وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة كما تناول البرنامج التوعوي الحث على عقد مبادرات لتحسين إدارة المخلفات..

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