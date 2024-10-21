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إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بشمال سيناء

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 شهد الطريق الأوسط بوسط سيناء حادث انقلاب ميكروباص على الطريقن ما أسفر عن إصابة  12 شخصا أمام مصنع أسمنت سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام.

إصابة 12 شخصا نتيجة انقلاب ميك بشمال سيناء

وأسفر الحادث عن إصابة محمد سالم صباح 22 سنة أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس، ومازن حسين سليمان 23 سنة من الشيخ زويد زويد أصيب كدمات متفرقة بالجسم، وعيد نبهان عيد 50 سنة من الشيخ زويد اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وموسى نبهان عيد 42 سنة من الشيخ زويد أصيب كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عصام محمد 23 سنة العريش كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالله سليمان 19 سنة الشيخ زويد أصيب باشتباه كسر باليد اليسرى. 

وأصيب أيضًا على سليمان حسين 52 سنة الشيخ زويد بكدمات متفرقة بالجسم، وأيمن حسين سليمان 37 سنة الشيخ زويد اشتباه كسر باليد اليمنى، وعادل سليمان مزيون 26 سنة من الشيخ زويد أصيب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد ابراهيم سعد 52 سنة الشيخ زويد أصيب اشتباه كسربالضلوع، وأحمد حسن محمد 23 سنة الشيخ زويد أصيب كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد حسين ١٧ سنة قبر عمير أصيب كدمة بالصدر وكدمات بالظهر. 

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