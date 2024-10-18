شمال سيناء تعلن أسعار تعريفة الركوب الجديدة
أعلنت محافظة شمال سيناء عن تسعيرة الركوب الجديدة السيرفيس بكل الخطوط الداخلية والخارجية بعد زيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات.
شمال سيناء تعلن أسعار تعريفة الركوب الجديدة
ونشرت المحافظة التعريفات الجديدة في خطوط المحافظات:
خط العريش - القاهرة: 120 جنيهًا.
خط العريش - الإسماعيلية: 78 جنيهًا.
خط العريش - القنطرة: 57 جنيهًا.
خط العريش - المنصورة: 125 جنيهًا.
خط العريش - بئر العبد: 27 جنيهًا.
خط العريش - الشيخ زويد: 15 جنيهًا.
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