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أخبار مصر

وزير الصحة ونظيره اليوناني يتفقدان مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الصحة د.خالد
وزير الصحة د.خالد عبد الغفار خلال التفقد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان يرافقه وزير الصحة اليوناني الدكتور أدونيس جورجياديس، اليوم، مستشفى العاصمة للتأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024

 

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024، الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين استمعا إلي شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى ومنظومة سير العمل، حيث يُعد المستشفى بمثابة نواة المدينة الطبية، باعتباره أول صرح طبي تأميني بمدينة العاصمة الإدارية يستهدف تقديم أفضل خدمة صحية شاملة على مدار الـ 24 ساعة، ويقع على مساحة 25 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 200 سرير، ويتكون المبنى الرئيسي من بدروم ودور أرضي و5 أدوار متكررة، بالإضافة إلى 12 سريرا بقسم الطوارئ.

وأضاف «عبدالغفار» ان الوزيرين حرصا على تفقد العيادات الخارجية، التي تضم 12 عيادة تخصصية تشمل (القلب، العظام والصدر، الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، الرمد، أوعية دموية)، فضلًا عن 3 عيادات أسنان.

واستكمل «عبدالغفار» أن الجولة شملت المرور على قسم المعامل، وقسم الأشعة المقطعية الذي يضم أحدث الأجهزة، وقسم الرعاية المركزة وحضانات الأطفال والماموجرام وغرفة الرنين المغنطيسي، فضلًا عن وحدة القسطرة القلبية، حيث اطلع وزير الصحة اليوناني علي معدلات الأداء داخل وحدة القسطرة.

 

جهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية

 

ومن جانبه، أشاد الدكتور أدونيس جورجياديس وزير الصحة اليوناني، بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا حرصه على استمرار مد جسور التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

حضر الزيارة، الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والسيد نيقولاوس باباجيورجيو سفير دولة اليونان لدى مصر، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الدولية، والدكتور رمزي منير مدير مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

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