جيش الاحتلال يرتكب مجزرة ضد الأطفال والنساء في مدينة بعلبك اللبنانية

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق الأطفال والنساء في حي النبي إنعام في مدينة بعلبك.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في لبنان

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية في تقريرها استشهاد 6 أطفال ونساء من عائلة واحدة وإصابة 8 لبنانين بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قالت مصادر أمنية لبنانية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دمر بشكل كامل تقريبا عدة قرى في جنوب لبنان، حيث مسح المنازل والمساجد عن وجه الأرض.

خط ترسيم الحدود إلى لبنان

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر أمنية لبنانية أن "جيش الاحتلال فجر بلدة رامية قرب بنت جبيل في المنطقة الحدودية من بين أماكن أخرى"، ولم يصدر تأكيد رسمي بهذا الشأن.

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